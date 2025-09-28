Shiftconnector-Plug-in für SAP Digital Manufacturing

Eschbach hat ein neues Plug-in auf den Markt gebracht, das seine Shiftconnector-Plattform in SAP Digital Manufacturing integriert und die Funktionalität des Manufacturing Execution Systems (MES) durch eine zentrale Plattform für Kollaboration und Kommunikation erweitert.

Die Lösung ergänzt die prozess- und maschinenorientierten Kernfunktionen von SAP Digital Manufacturing um eine Kollaborationsplattform für die Mitarbeiter in der Produktion, einschließlich strukturierter Schichtübergaben, Aufgabenmanagement, visuelles KPI-Management und Kollaborations-Dashboards, die in Echtzeit aktualisiert werden.

Durch die Ergänzung von SAP Digital Manufacturing mit diesen Funktionen unterstützt Shiftconnector die Mitarbeitenden auf dem Shopfloor in vielerlei Hinsicht. Beispielsweise durch die Kontextualisierung von Maschinendaten oder die Integration wichtiger Informationen aus dem MES in die Schichtübergabe. Dies bietet den Mitarbeitern einen gemeinsamen Echtzeit-Überblick über den Anlagenstand und ermöglicht eine schnellere Problemlösung in der Produktion.

Für die Produktionsteams bedeutet dies eine erhebliche Zeitersparnis. Ein Kunde von Eschbach konnte beispielsweise laut Firmenangaben durch den Wegfall der manuellen Datenaggregation aus isolierten IT-Systemen, Excel-Tabellen und Papier mit Shiftconnector bis zu einer Stunde pro Schicht und Schichtleiter bei der Schichtübergabe einsparen.

Das Shiftconnector-Plug-in ist im SAP Store gelistet und kann innerhalb weniger Stunden installiert werden. Die Lösung lässt sich nahtlos in die bestehende SAP Digital Manufacturing-Schnittstelle integrieren und bietet Plug-and-Play-Funktionen zu geringen Implementierungskosten, ohne dass ein Systemwechsel erforderlich ist.

Ferner lässt sich dieses Add-on vollständig in Microsoft Entra ID integrieren und unterstützt Single Sign-On, wodurch die vollständige Konformität mit allen sicherheitsrelevanten Aspekten des modernen Identitäts- und Zugriffsmanagements gewährleistet ist.

Andreas Eschbach, Gründer und CEO von Eschbach, erklärt: „Unser neues Shiftconnector-Plug-in ergänzt die Kernfunktionen von SAP Digital Manufacturing um mitarbeiterzentrierte Funktionen, vereinfacht Workflows und ermöglicht einen nahtlosen Informationsfluss von MES- und weiteren Betriebsdaten – über Schichten, Abteilungen und Hierarchieebenen hinweg. Durch die Zusammenführung dieser beiden Plattformen an einem Ort können Hersteller die Kommunikation standardisieren, die Datenqualität verbessern und für mehr Transparenz im gesamten Werk sorgen.“ Bild: Eschbach

