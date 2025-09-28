Schaeffler: Transparenz auf jedem Meter
Bereits im Jahr 2021 führte Schaeffler ein modulares Mehrweg-Verpackungssystem ein, das auf die Anforderungen großer Wälzlager zugeschnitten ist. Die sogenannten Smart-Boxen wurden als wiederverwendbare Transportbehälter entwickelt, die Einwegverpackungen ersetzen und sich durch ihre Stapelbarkeit sowie ihr Europaletten-Maß gut in bestehende Logistikprozesse einfügen.
Mittlerweile hat Schaeffler dieses System um GPS-Tracker ergänzt, die es ermöglichen, den Standort der Boxen in Echtzeit zu erfassen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 7 der aktuellen B&I.
