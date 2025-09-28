Schaeffler auf der Maintenance Dortmund

Auf der Maintenance Dortmund präsentiert Schaeffler Technologien zur effizienten Montage und Demontage von Lagern, leistungsfähige Schmierstoffe sowie digitale Lösungen zur Zustandsüberwachung. Im Fokus stehen Mittelfrequenz-Induktionssysteme, Arcanol-Schmierstoffe und das Optime-Ecosystem.

Mit Mittelfrequenz-Induktionssystemen bietet Schaeffler Lösungen zur thermischen Montage und Demontage von Lagerkomponenten. Im Unterschied zu klassischen Niederfrequenz-Heizgeräten lassen sich die Systeme sowohl zum Fügen als auch zum Lösen von Bauteilen einsetzen. Die Generatoren sind in Leistungsstufen von 3,5 kW bis 44 kW verfügbar und decken ein breites Anwendungsspektrum ab – von kleinen Lagerringen bis hin zu großdimensionierten Komponenten wie Hauptlager.

Mit den Arcanol-Schmierstoffen adressiert Schaeffler einen zentralen Einflussfaktor auf die Lebensdauer von Wälzlagern. Die Produkte sind auf unterschiedliche Temperaturbereiche, Lastfälle und Umgebungsbedingungen ausgelegt und reduzieren Reibung sowie Verschleiß. Das Portfolio umfasst speziell entwickelte Schmierstoffe für rotative und lineare Lageranwendungen.

Das Optime-Ecosystem erweitert Schaeffler um das System FAG Optime E-CM zur elektrischen Zustandsüberwachung von Drehstrommotoren. Diese Antriebe kommen unter anderem in Kompressoren, Pumpen, Ventilatoren und Schleifmaschinen zum Einsatz. Während bestehende Optime-Sensoren primär mechanische Schwingungen erfassen, analysiert FAG Optime E-CM zusätzlich elektrische Ströme und Spannungen. Die kombinierte Auswertung ermöglicht eine frühzeitigere Fehlererkennung und unterstützt die Vermeidung ungeplanter Stillstände.

Live auf der Messe demonstriert wird der mobile MF Generator 3.0 mit 3,5 kW, der sich insbesondere für kleinere und mittlere Werkstücke sowie für flexible Vor-Ort-Einsätze eignet. Bild: Schaeffler

