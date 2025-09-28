Schutzlösungen für Power-to-X

Vom 21. bis 23. Oktober 2025 stellt Dehn, ein Anbieter für Blitz-, Überspannungs- und Arbeitsschutz, auf der Hydrogen Technology World Expo (Halle B5, Stand 5A30) seine maßgeschneiderten Schutzkonzepte für Wasserstoffanwendungen vor. Im Fokus stehen Lösungen für Wasserstoffbetankungsanlagen und Power-to-X-Anwendungen wie beispielsweise Elektrolyseure.

Wasserstoff gilt als Schlüsselrohstoff der Energiewende – gleichzeitig ist er extrem entzündlich. Bereits kleinste Funken können schwere Explosionen auslösen. Daher ist ein durchdachtes Schutzkonzept mit Potentialausgleich und Erdungssystem unverzichtbar. Es schützt empfindliche elektronische Systeme, erfüllt gesetzliche Sicherheitsvorgaben und hilft, Anlagenstillstände oder Personenschäden zu vermeiden.

Lösungen

In explosionsgefährdeten Zonen müssen Blitzschutzsysteme so ausgelegt sein, dass sie keine Zündquellen erzeugen. Mit der HVI-Technologie bietet Dehn eine Lösung für isolierten Blitzschutz, die den vorgeschriebenen Trennungsabstand zuverlässig einhält.

Die zündfunkenfreie Potentialausgleichsschiene PAS EX leitet Ausgleichsströme auch bei Blitzstromdurchgang sicher ab. Sie eignet sich für die Zonen 1/21 und 2/22, in denen Wasserstoff eingesetzt wird.

Selbst im Falle eines direkten Blitzeinschlags verhindern Schutzkomponenten von Dehn Schäden an Anlagen. Der Kombi-Ableiter Dehn-ventil M2 (Typ 1+2+3) mit RAC-Funkenstreckentechnologie schützt vor Blitzströmen bis 100 kA und Überspannungen.

Neben den Schutzkomponenten bietet Dehn umfassende Engineering Services. Sie unterstützen Kunden bei der Planung und Umsetzung normgerechter Schutzlösungen – von der Risikoanalyse über die Erdungsplanung bis hin zur Inbetriebnahme.

Zukunftssichere Schutzkonzepte für Wasserstoffanwendungen stellt Dehn auf der Hydrogen Technology World Expo 2025 vor. Bild: Dehn

