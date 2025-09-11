Neue Lösungen für elektrische Sicherheit
Auf der A+A 2025 in Düsseldorf präsentiert Dehn neue Lösungen rund um das Thema elektrische Sicherheit. Unter dem Motto „Vision Zero: Ihr Weg in die elektrische Sicherheit“ zeigt das Unternehmen, wie smarte Technologien und ganzheitliche Konzepte Arbeitsplätze besser schützen können.
Dehn erweitert den etablierten Schutzansatz nach dem TOP-Prinzip – technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen – um smarte Technologien. Das Unternehmen spricht von „TOP+S“ und bietet damit Lösungen, die sich flexibel in bestehende Sicherheitskonzepte integrieren lassen.
Ein Beispiel ist das Störlichtbogenschutzsystem Dehn-Short, das Lichtbögen in Niederspannungsanlagen erkennt und innerhalb von Millisekunden abschaltet. Damit wird die Einwirkenergie reduziert und eine schnelle Wiederinbetriebnahme ermöglicht. Ergänzend bietet die Produktfamilie Dehn-Prox Geräte für Arbeiten unter Spannung, während Dehn-Care persönliche Schutzausrüstung mit hohem Tragekomfort bereitstellt.
Neu im Programm ist Dehn-arx, ein Service zur systematischen Gefährdungsbeurteilung durch Störlichtbogenschutz-Experten. Ebenfalls vorgestellt wird der Dehn-Sense EFD, ein kompakter elektrischer Feld-Detektor, der am Helm oder Handgelenk getragen werden kann. Er warnt bei Annäherung an Gefahrenzonen und lässt sich über die Dehn-Work App individuell konfigurieren.
