Neue Lösungen für elektrische Sicherheit

Auf der A+A 2025 in Düsseldorf präsentiert Dehn neue Lösungen rund um das Thema elektrische Sicherheit. Unter dem Motto „Vision Zero: Ihr Weg in die elektrische Sicherheit“ zeigt das Unternehmen, wie smarte Technologien und ganzheitliche Konzepte Arbeitsplätze besser schützen können.

Dehn erweitert den etablierten Schutzansatz nach dem TOP-Prinzip – technische, organisatorische und persönliche Maßnahmen – um smarte Technologien. Das Unternehmen spricht von „TOP+S“ und bietet damit Lösungen, die sich flexibel in bestehende Sicherheitskonzepte integrieren lassen.

Ein Beispiel ist das Störlichtbogenschutzsystem Dehn-Short, das Lichtbögen in Niederspannungsanlagen erkennt und innerhalb von Millisekunden abschaltet. Damit wird die Einwirkenergie reduziert und eine schnelle Wiederinbetriebnahme ermöglicht. Ergänzend bietet die Produktfamilie Dehn-Prox Geräte für Arbeiten unter Spannung, während Dehn-Care persönliche Schutzausrüstung mit hohem Tragekomfort bereitstellt.

Neu im Programm ist Dehn-arx, ein Service zur systematischen Gefährdungsbeurteilung durch Störlichtbogenschutz-Experten. Ebenfalls vorgestellt wird der Dehn-Sense EFD, ein kompakter elektrischer Feld-Detektor, der am Helm oder Handgelenk getragen werden kann. Er warnt bei Annäherung an Gefahrenzonen und lässt sich über die Dehn-Work App individuell konfigurieren.

Links:

www.dehn.de

Auf der A+A 2025 in Halle 14, Stand B59, lädt Dehn zu einem interaktiven Rundgang über den Messestand ein. Besucherinnen und Besucher erleben dort die Schutzlösungen praxisnah und erhalten Einblicke in die verschiedenen Ebenen der elektrischen Sicherheit. Bild: Dehn

