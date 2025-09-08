Warnt optisch, akustisch und durch Vibration

Der tragbare Spannungswarner Dehnsense EFD warnt, indem er eine kritische elektrische Wechselspannung detektiert und rechtzeitig vor dem Eindringen der Person in die Gefahrenzone alarmiert. Damit erhöht der Detektor signifikant die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. Unfälle durch menschliches Versagen, z.B. wenn die Elektrofachkraft sich versehentlich der falschen, unter Spannung stehenden Schaltanlage nähert, können damit vermieden werden.

Der elektrische Feldsensor Dehnsense EFD von Dehn kann in Innenraumanlagen und im Freien auch bei Niederschlägen (Schutzart IP 65) verwendet werden und ist weltweit einsetzbar bei Nennspannungen zwischen 6 kV und 420 kV / 16,7 Hz und 60 Hz.

Seine Empfindlichkeit kann vorab über die Dehn-work App eingestellt werden.

Dehnsense EFD ist leicht, kompakt und kann je nach Bedarf auf dem Handschuh am Handgelenk oder Helm getragen werden. Er lässt sich auch mit Handschuhen sicher bedienen. Bild: Dehn

