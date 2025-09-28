SEW lädt zum Chat mit dem Umrichter

AI-Projektstudie von SEW-Eurodrive zeigt, wie Inbetriebnahmen zukünftig schneller gehen

Ein Förderband, ein Getriebemotor, ein Umrichter: Applikationen wie diese kommen in der Industrie sehr häufig vor. Trotz der Einfachheit der Anwendungen dauert es immer noch seine Zeit, bis sie in Betrieb genommen werden können.

Wenn es aber nach einer Projektstudie von SEW-Eurodrive geht, dann ist das bald nicht mehr der Fall, denn ein Startup-Agent, der wie ein gängiger Chatbot genutzt wird, soll auf verblüffende Weise für eine deutlich vereinfachte und beschleunigte Inbetriebnahme sorgen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 4 der aktuellen B&I.

Links:

www.sew-eurodrive.de

Bei diesem Startup-Agenten haben die Entwickler darauf geachtet, dass die komplexe Softwarestruktur im Hintergrund wirkt und Anwender auf der Softwareoberfläche nur das sehen, was sie gerade brauchen. Bild: SEW-Eurodrive

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