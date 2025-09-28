Zuverlässigkeit trifft Effizienz

Auf der IFAT 2026 zeigt SEW‑Eurodrive, wie man durch Retrofitmaßnahmen Energie sparen, Betriebsausfälle vermeiden und Anlagen für die Zukunft fit machen kann. Ein aktuelles Beispiel für Retrofitlösungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft ist die Modernisierung der Antriebe von Schneckenpumpen in einer Kläranlage.

Die Verbandsgemeinde Daun in der Vulkaneifel hat die beiden zentralen Schneckenpumpen ihrer kommunalen Kläranlage umfassend modernisiert. Nach einem Wälzlagerschaden an einem Getriebe entschied sich der Betreiber für den vollständigen Austausch der bestehenden Antriebe. Diese bestanden jeweils aus einem Stirnradgetriebe mit freier eintreibender Welle und einem über Riemen verbundenen Asynchronmotor. Diese Lösung war zwar funktional, führte jedoch zu typischen Nachteilen wie erhöhtem Wartungsaufwand und Energieverlusten durch den Riemenantrieb.

Im Zuge der Modernisierung ersetzte SEW‑Eurodrive die bisherigen Antriebseinheiten durch direkt gekoppelte Stirnrad‑Getriebemotoren der Baureihe R..DRU.. in Energie-Effizienzklasse IE4. Motor und Getriebe sind über einen Ritzelzapfen verbunden. Durch den Wegfall des Riemens reduziert die neue Antriebslösung Übertragungsverluste, senkt den Wartungsbedarf und erhöht die Betriebssicherheit der Anlage deutlich. Der bessere Wirkungsgrad der Motoren leistet zudem einen spürbaren Beitrag zur Energie-Einsparung. Dadurch amortisiert sich ein solcher Retrofit in vielen Fällen bereits innerhalb weniger Jahre.

Die Getriebe sind mit dem Schmierstoff GearOil by SEW‑Eurodrive befüllt. Dieser Schmierstoff bietet eine bis zu 50 Prozent längere Nutzungsdauer im Vergleich zu herkömmlichen Ölen und schützt zuverlässig vor Verzahnungsverschleiß, Fress- und Pittingschäden. Dadurch wird die Lebensdauer der Antriebseinheit verlängert und ihre Betriebssicherheit nachhaltig erhöht.

Links:

www.sew-eurodrive.de

SEW‑Eurodrive übernahm die komplette Umsetzung – von der technischen Auslegung bis hin zum fachgerechten Einbau. Durch die enge Zusammenarbeit mit dem Betreiber konnte der Retrofit passgenau umgesetzt und die Stillstandzeit der Anlage auf ein Minimum reduziert werden. Bild: SEW‑Eurodrive

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