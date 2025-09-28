SEW und Safelog kooperieren

SEW-Eurodrive und Safelog entwickeln gemeinsam ein Softwaresystem zur Steuerung intralogistischer Prozesse. Die Kooperation wurde auf der Logimat vorgestellt und kombiniert Softwarekompetenz mit Automatisierungs- und Antriebstechnik. Ziel ist eine skalierbare Plattform für mobile und stationäre Robotik in der Intralogistik.

Im Rahmen der Kooperation übernimmt Safelog die Rolle des Softwarehauses. Das Unternehmen entwickelt sein bestehendes Softwaresystem weiter und passt es gezielt an neue Anforderungen in der Intralogistik an. SEW-Eurodrive konzentriert sich weiterhin auf die Entwicklung mobiler Roboter sowie auf stationäre Automatisierungslösungen. Diese sollen sich modular an die Softwareplattform anbinden lassen.

Das System kann künftig als eigenständige Software, als Bestandteil eines Bundles mit Antriebstechnik oder als integrierte Lösung vermarktet werden. Unter der Marke Maxolution will SEW-Eurodrive außerdem komplette Intralogistikprojekte als Systemintegrator realisieren.

„Ziel der Kooperation ist es, ein Softwaresystem auf dem Markt zu etablieren, das neue Maßstäbe in der Steuerung von intralogistischen Prozessen setzt – flexibel, skalierbar und konsequent auf die Anforderungen des Anwenders ausgerichtet“, betont Dr. Hans Krattenmacher, Geschäftsführer Corporate Innovation Mechatronik bei SEW-Eurodrive.

Auch Safelog sieht in der Zusammenarbeit eine Grundlage für neue Automatisierungslösungen. „Wir bündeln unsere Stärken und entwickeln ein State-of-the-Art-Softwaresystem für die Automatisierung der Zukunft. So können wir Kunden schon heute perfekte Lösungen für Goods-to-Person-Anwendungen ebenso wie für klassische logistische Prozesse bieten – mit leistungsstarker mobiler und stationärer Robotik“, erklärt Michael Wolter, Inhaber und Geschäftsführer von Safelog.

Links:

http://www.sew-eurodrive.de/

Die gemeinsame Lösung soll künftig nicht nur bei Kunden eingesetzt werden. SEW-Eurodrive plant, das System schrittweise auch in eigenen Werken zu implementieren, um den Einsatz im realen Produktionsumfeld zu erproben. Bild: SEW-Eurodrive

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