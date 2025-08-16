So wird endlich die Wartung planbar

Wie Brück mit IFS Ultimo die Anlagenwartung systematisch verbessert

Die Brück GmbH hat ihre Instandhaltungsprozesse auf eine neue Basis gestellt. Mit Einführung der EAM-Software IFS Ultimo konnte das Unternehmen seine Anlagenverwaltung in sechs Monaten digitalisieren.

Über 1.650 Maschinen und Geräte werden inzwischen zentral erfasst, die Wartung erfolgt strukturiert, nachvollziehbar und effizienter als zuvor. Perspektivisch soll die Einbindung ins ERP-System und die Anbindung des Ersatzteilmanagements folgen.

Links:

www.bruck-forgings.com

www.ultimo.com/de

„Früher wurden die monatlich rund 300 Wartungsaufträge mit Excel-Listen oder auf Zuruf durchgeführt – oft verbunden mit viel Aufwand für die Dokumentation“, erklärt Daniel Backes, der Leiter Instandhaltung Maschinen bei Brück. „Heute erfolgt die Meldung aus der Produktion und wird direkt an die zuständigen Personen im 25-köpfigen Instandhaltungsteam weitergeleitet. Damit ist die Instandhaltung organisierter, schneller und effizienter geworden, inklusive Dokumentation und Rückmeldung an das Bedienpersonal.“ Bild: Brück

