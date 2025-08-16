So wird endlich die Wartung planbar
Wie Brück mit IFS Ultimo die Anlagenwartung systematisch verbessert
Die Brück GmbH hat ihre Instandhaltungsprozesse auf eine neue Basis gestellt. Mit Einführung der EAM-Software IFS Ultimo konnte das Unternehmen seine Anlagenverwaltung in sechs Monaten digitalisieren.
Über 1.650 Maschinen und Geräte werden inzwischen zentral erfasst, die Wartung erfolgt strukturiert, nachvollziehbar und effizienter als zuvor. Perspektivisch soll die Einbindung ins ERP-System und die Anbindung des Ersatzteilmanagements folgen.
