Modernisierung im laufenden Betrieb

Spie passt elektrotechnische Infrastruktur am Uniper-Kraftwerksstandort Staudinger an

Der multitechnische Dienstleister Spie modernisiert die Elektro- und Leittechnik von Block 4 am Uniper-Kraftwerksstandort Staudinger im hessischen Großkrotzenburg. Die Modernisierung des Gaskraftwerks soll bis 2028 abgeschlossen werden.

Die Bundesnetzagentur stuft das Kraftwerk als systemrelevant für die Netzstabilität und Versorgungssicherheit ein. Daher sind die Arbeiten im laufenden Betrieb durchzuführen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.spie.de

Die elektrotechnische Infrastruktur von Block 4 am Kraftwerksstandort Staudinger wird derzeit umfassend modernisiert. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Austausch der Nieder- und Mittelspannungskabel. Für die Arbeiten entstehen neue Kabelwege teilweise parallel zu bestehenden Trassen. So können Teile der Anlage während der Modernisierung weiter betrieben werden. Bild: Spie

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