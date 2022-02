T.Con erweitert den Gesellschafterkreis

Eva Heuer ergänzt seit Januar den Gesellschafterkreis. Aktuell verantwortet sie im Management Board, der erweiterten Geschäftsführung der T.Con, die Themen Personal, Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Diese Aufgabe wird sie auch weiterhin wahrnehmen.

Seit mehr als 20 Jahren berät die T.Con Unternehmen bei der Digitalisierung zentraler Geschäftsprozesse mithilfe von SAP-Software und hat inzwischen den Status SAP Gold Partner.

„Eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ist uns sehr wichtig. Dazu gehört auch, dass wir Gründungsgesellschafter uns frühzeitig Gedanken über Regelungen machen, um unsere Firma auch für die Zukunft stabil und verlässlich aufzustellen“, sagt der Sprecher der Geschäftsführung, CEO Karl Fuchs. „Mit dem Einstieg von Thomas Blöchl in die Gesellschafterrunde im Jahr 2019 haben wir einen ersten Schritt gemacht. Nun begrüßen wir mit Eva Heuer unsere erste Gesellschafterin.“

Eva Heuer ist 41 Jahre alt. Sie kam im April 2002 zur T.Con. Nach verschiedenen Stationen im Personal-Umfeld übernahm sie im Oktober 2017 die Leitung der Personalabteilung. Seit Januar 2019 ist sie als Personalverantwortliche Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Dabei liegt ein Schwerpunkt ihrer Arbeit auf der internen Weiterentwicklung des Unternehmens hin zu einer agilen und weitgehend hierarchie-freien Netzwerkorganisation.

Links:

www.team-con.de

Einen Arbeitsschwerpunkt sieht Eva Heuer darin, das weitere Personalwachstum voranzutreiben. „Wir sind in einem dynamischen Geschäftsfeld unterwegs und haben ambitionierte Ziele“, sagt sie. „Um sie zu erreichen, brauchen wir neben vielen neuen Talenten auch weiter unsere von Eigeninitiative, Agilität und Selbstorganisation geprägte Unternehmenskultur, in der jeder wachsen und sich weiterentwickeln kann. Meine Aufgabe ist es, auch in einer stark wachsenden Organisation dafür den richtigen Rahmen zu schaffen.“ Bild: T.Con