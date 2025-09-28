Technologie braucht Menschenverstand
Über die Zusammenarbeit von Mensch und KI in der Instandhaltung
Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und prädiktive Analytik verändern die industrielle Instandhaltung rasant. Doch eine neue weltweite Umfrage zeigt: Ohne das Wissen erfahrener Fachkräfte lassen sich die Potenziale moderner Systeme nicht ausschöpfen.
