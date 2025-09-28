Technologie braucht Menschenverstand

Über die Zusammenarbeit von Mensch und KI in der Instandhaltung

Künstliche Intelligenz, digitale Zwillinge und prädiktive Analytik verändern die industrielle Instandhaltung rasant. Doch eine neue weltweite Umfrage zeigt: Ohne das Wissen erfahrener Fachkräfte lassen sich die Potenziale moderner Systeme nicht ausschöpfen.

Auf die Frage, welche Innovationen den größten positiven Einfluss auf ihre Instandhaltungs- und Geschäftsprozesse haben werden, nannten die Befragten vor allem kontextbezogene Intelligenz (68 Prozent, zuvor nur 8 Prozent), Automatisierung und Robotik (49 Prozent, 2023: 36 Prozent) und maschinelles Lernen (41 Prozent, 2023: 35 Prozent). Das Interesse an digitalen Zwillingen hat sich seit der letzten Umfrage im Jahr 2023 (16 Prozent) mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei 40 Prozent. Bild: KI-generiert

