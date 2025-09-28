Thermografie per App gesteuert

Flir erweitert sein Portfolio an Wärmebildkameras um die iXX-Serie mit App-basierter Bedienung. Die Geräte nutzen das neue ACE-Betriebssystem und sollen Inspektionen deutlich vereinfachen.

Wärmebildkameras gehören in vielen Bereichen der Instandhaltung und Zustandsüberwachung inzwischen zur Standardausrüstung. Sie werden unter anderem für elektrische Inspektionen, die mechanische Zustandsüberwachung in Produktionsanlagen oder die Diagnose von HLK-Systemen eingesetzt. Mit der neuen iXX-Serie stellt Flir nun vier Modelle vor, die stärker auf digitale Workflows ausgerichtet sind. Die Geräte sind über die Conrad Sourcing Platform erhältlich.

Die vier Modelle – i34, i35, i64 und i65 – lassen sich so also unterschiedliche Inspektionsanforderungen anpassen. Möglich macht dies die ACE-Plattform (Android Camera Ecosystem). Sie verwandelt Wärmebildkameras in appfähige Geräte, die ähnlich wie Smartphones genutzt werden können. Dadurch lassen sich Inspektionsabläufe standardisieren und auch weniger erfahrene Nutzer können die Geräte einfacher bedienen. Apps unterstützen beispielsweise bei der Dokumentation, der Kommunikation im Team oder bei der Bewertung der Messergebnisse. Die Anwendungen stammen von Flir selbst, von Kunden oder von Drittanbietern.

Ein zentraler Ansatz der neuen Serie ist die Automatisierung von Arbeitsabläufen. In der Thermografie entfällt ein großer Teil der Arbeitszeit auf die Erstellung von Berichten. Durch automatisierte Dokumentation und direkte Datenfreigabe soll dieser Aufwand deutlich sinken. Damit können sich Wartungs- und Instandhaltungsteams stärker auf die eigentliche Inspektion konzentrieren.

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Die iXX-Serie ist ab sofort über die Conrad Sourcing Platform erhältlich.

Automatisierte Dokumentation, direkte Datenübertragung und integrierte Kommunikation unterstützen Wartungs- und Instandhaltungsteams bei der schnellen Diagnose von Anlagenzuständen. Bild: Flir

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