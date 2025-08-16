Vebego tritt „Die Möglichmacher“ bei

Vebego ist im Juli der Initiative „Die Möglichmacher“ beigetreten. Der Zusammenschluss führender Facility-Management-Dienstleister setzt sich für mehr Sichtbarkeit der Branche ein und adressiert Themen wie Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel und faire Arbeitsbedingungen.

Die Initiative „Die Möglichmacher“ wurde von der GEFMA gegründet, um das gesellschaftspolitische Profil des Facility Managements in Deutschland zu schärfen. Sie sucht den Dialog mit Politik, Öffentlichkeit und Arbeitsmarktakteuren, um ein realistisches Bild der Branche zu vermitteln und Vorurteile abzubauen.

Das Familienunternehmen Vebego wurde 1943 in den Niederlanden gegründet und ist heute in mehreren europäischen Ländern aktiv. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 40.000 Mitarbeitende, davon etwa 8.000 in Deutschland. Das Unternehmen bietet Facility Management, technische und infrastrukturelle Services, Sicherheitsdienste sowie Healthcare-Leistungen.

„Wir freuen uns sehr, Teil der Möglichmacher zu sein und mit den anderen Mitgliedern daran zu arbeiten, die gesellschaftliche Relevanz unserer Branche sichtbarer zu machen. Themen wie Nachhaltigkeit, Vielfalt und faire Arbeitsbedingungen sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur – und genau diese vertreten auch die Möglichmacher“, sagt CEO Markus Breithaupt.

www.vebego.de

https://fm-die-moeglichmacher.de/

Die Initiative „Die Möglichmacher“ befasst sich mit zentralen Herausforderungen wie Klimawandel, sozialer Asymmetrie, Fachkräftemangel und Diversity. Durch Gesprächsrunden, Veranstaltungen und Kooperationen möchte sie die Bedeutung des Facility Managements verdeutlichen und dessen Beitrag zur Funktionsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft hervorheben. Bild: Vebego

