Gefma-Whitepaper: Klimaanpassung im Facility Management

Der Branchenverband Gefma hat das Whitepaper „Klimaanpassung als Aufgabe des Facility Management“ veröffentlicht. Es zeigt, wie Bestandsimmobilien und Quartiere klimaresilient bewirtschaftet werden können — und welche Kennzahlen dafür noch fehlen.

Hitzewellen, Trockenperioden und Starkregen stellen Immobilienbetreiber zunehmend vor konkrete Herausforderungen. Die Publikation richtet sich an Eigentümer, Betreiber, Asset- und Property-Manager sowie FM-Dienstleister. Sie erläutert die Auswirkungen des Klimawandels auf Gebäude und Quartiere und bewertet ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Aspekte von Anpassungsmaßnahmen.

Fehlende Kennzahlen als zentrales Problem

Ein Schwerpunkt liegt auf den bislang fehlenden Grundlagen für die wirtschaftliche Bewertung klimaangepasster Maßnahmen. Belastbare Kennzahlen für Ausschreibungen — etwa zu Dach- und Fassadenbegrünungen oder zur Entsiegelung von Flächen — fehlen weitgehend. Das Whitepaper beschreibt sowohl die Investitions- als auch die Betriebskosten solcher Maßnahmen und schafft damit eine Grundlage für fundierte Entscheidungen.

Praxisbeispiele: Hochwasserschutz und Grünflächen im Vergleich

Anhand zweier konkreter Beispiele verdeutlicht die Publikation den Praxisbezug: Vorgestellt werden ein Konzept für digitalen Hochwasserschutz im Gebäudebetrieb sowie ein Vergleich zwischen Rasenflächen und Wildblumenwiesen. Dabei wird gezeigt, wie Ausschreibungen künftig gestaltet werden müssen, um konventionelle und klimaangepasste Lösungen wirtschaftlich vergleichen zu können.

Schlüsselrolle des Facility Managements

Regina Zeitner, Leiterin des Autorenteams und Mitglied des Gefma-Arbeitskreises Nachhaltigkeit, ordnet ein: „Klimaanpassung ist keine Zukunftsfrage mehr, sondern eine aktuelle betriebswirtschaftliche, gesellschaftliche und versicherungsrelevante Notwendigkeit.“ Das Facility Management kenne die Prozesse innerhalb und außerhalb der Immobilie und könne Klimaanpassung vom Konzept in den konkreten Betrieb überführen. Das Whitepaper GEFMA 984-5 ist im Gefma-Onlineshop erhältlich — für Verbandsmitglieder kostenfrei, für externe Interessenten gegen eine Gebühr von 59 Euro (zzgl. MwSt.).

Links:

www.gefma.de/shop

Während in den vergangenen Jahren vor allem die Energieeffizienz von Gebäuden im Fokus stand, gewinnen heute zunehmend auch Außenflächen, Begrünungsmaßnahmen und klimaresiliente Bewirtschaftungskonzepte an Bedeutung. Bild: KI-generiert

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