Verlässliche Messtechnik für effiziente Wartung
Conrad zeigt auf der maintenance München Neuheiten für die Instandhaltung und lädt zum Praxistest am Messestand
Auf der maintenance Messe in München präsentiert Conrad Electronic am Stand 417 unter anderem eine neue Multimeter-Serie von Voltcraft sowie eine Wärmebildkamera für anspruchsvolle Anwendungen. Besucher können die Geräte direkt vor Ort testen und sich persönlich beraten lassen.
Außerdem geht es um Lösungen, die ungeplante Stillstände reduzieren und Instandhaltungsprozesse effizienter machen.
Sie finden diesen interessanten Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 42 (M10).
Natürlich stehen die Experten von Conrad auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) auch für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.
