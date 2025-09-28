Verlässliche Messtechnik für effiziente Wartung

Conrad zeigt auf der maintenance München Neuheiten für die Instandhaltung und lädt zum Praxistest am Messestand

Auf der maintenance Messe in München präsentiert Conrad Electronic am Stand 417 unter anderem eine neue Multimeter-Serie von Voltcraft sowie eine Wärmebildkamera für anspruchsvolle Anwendungen. Besucher können die Geräte direkt vor Ort testen und sich persönlich beraten lassen.

Außerdem geht es um Lösungen, die ungeplante Stillstände reduzieren und Instandhaltungsprozesse effizienter machen.

Natürlich stehen die Experten von Conrad auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) auch für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Bei Conrad dreht sich auf der Fachmesse für industrielle Instandhaltung alles um effiziente Beschaffungslösungen mit besonderem Fokus auf professionelle Messtechnik. Die neue Multimeter-Serie VC-900-Serie von Voltcraft kann direkt am Stand ausprobiert werden. Ein Highlight ist deren transflektives Display: Es kombiniert die Vorteile von TFT-Farb- und LC-Displays, d.h. bei direkter Sonneneinstrahlung bietet es laut Hersteller einen sehr guten Kontrast, bei schlechten Lichtverhältnissen punktet es mit einer hohen optischen Auflösung. Bild: Conrad

