Webinar: Gefahrstoffe richtig lagern

Die sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrstoffen stellt viele Betriebe vor organisatorische und räumliche Herausforderungen. Ein Webinar von Denios zeigt, wie sich Kleingebinde, Fässer und IBC-Container effizient, platzsparend und regelkonform lagern lassen – mit praxisnahen Beispielen für den Betriebsalltag.

Die Lagerung von Gefahrstoffen erfordert eine sorgfältige Planung. Fehler bei der Auslegung von Lagerflächen oder der Auswahl geeigneter Systeme können nicht nur gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen, sondern auch erhebliche Risiken für Mitarbeitende und Umwelt nach sich ziehen. Besonders bei begrenztem Platzangebot sind durchdachte Lösungen gefragt, die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit miteinander verbinden.

In einem Live-Webinar vermitteln Experten von Denios grundlegende und weiterführende Aspekte der Gefahrstofflagerung. Im Mittelpunkt stehen dabei der richtige Einsatz von Regalsystemen, Auffangwannen und weiteren technischen Lösungen sowie typische Anwendungsfälle aus der betrieblichen Praxis. Ziel ist es, Teilnehmenden konkrete Handlungsempfehlungen für eine sichere und effiziente Umsetzung im eigenen Unternehmen zu geben.

Das Webinar richtet sich an Fachkräfte aus Wartung, Instandhaltung und Betrieb, die Verantwortung für Lager- und Sicherheitskonzepte tragen. Auch wer zum Termin verhindert ist, kann profitieren: Angemeldete Teilnehmende erhalten im Anschluss die Präsentationsunterlagen und können die Inhalte zeitunabhängig nacharbeiten.

Unter dem Titel „Effiziente und sichere Lagerung von Gefahrstoffen" findet das Denios Webinar am Donnerstag, 5. März 2026 in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr statt.

