Gefahrstoffschutz als Gesamtsystem

Denios stellt zum 40-jährigen Bestehen seinen ganzheitlichen Ansatz im Gefahrstoffschutz in den Mittelpunkt. Statt einzelner Produkte setzt das Unternehmen auf vernetzte Sicherheitskonzepte aus Beratung, Lagertechnik und digitaler Überwachung. Ziel ist eine sichere und normgerechte Handhabung von Gefahrstoffen im Betrieb.

Gefahrstoffschutz umfasst nach Ansicht von Denios mehr als einzelne Sicherheitsprodukte. Das Unternehmen kombiniert Beratung, Lagertechnik und digitale Überwachungssysteme zu integrierten Sicherheitskonzepten für Industrie und Gewerbe. Im Mittelpunkt steht dabei die sogenannte Vision Zero – eine Arbeitswelt ohne Schäden an Mensch und Umwelt. Dieses Ziel begleitet laut Denios die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen seit inzwischen 40 Jahren.

Ausgangspunkt ist eine Analyse der jeweiligen Betriebsbedingungen. Dabei werden unter anderem Gefahrstoffe, gesetzliche Anforderungen und potenzielle Risiken betrachtet. Auf dieser Basis entwickelt das Unternehmen individuelle Lösungen für Lagerung, Überwachung und Handling.

Zum Portfolio gehören unter anderem Gefahrstofflager mit integrierten Auffangsystemen, Belüftung und Brandschutz. Ergänzt wird das Angebot durch Auffangwannen für den Schutz von Boden und Gewässern bei Leckagen.

Zunehmend an Bedeutung gewinnen digitale Monitoring-Systeme. Sensoren überwachen dabei beispielsweise Temperatur, Füllstände oder mögliche Leckagen und melden Abweichungen frühzeitig. Ziel ist es, Risiken bereits vor dem Eintritt eines Schadens zu erkennen.

Nach Angaben des Unternehmens liegt der Schwerpunkt auf abgestimmten Gesamtlösungen statt auf einzelnen Sicherheitsmaßnahmen. Entscheidend sei, dass Lagerung, Transport und Überwachung als zusammenhängendes System funktionieren.

Links:

www.denios.de

Mit dem Jubiläumsjahr unterstreicht Denios – hier der Hauptsitz in Bad Oeynhausen – seinen Anspruch, Unternehmen langfristig bei der sicheren und normgerechten Handhabung von Gefahrstoffen zu unterstützen. Bild: Denios

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