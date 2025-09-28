Webinar „Smarte Sicherheitsschränke“

Mit einem kostenlosen Webinar zeigt Denios am 11.06., wie sich Sicherheitsschränke durch digitale Technologien weiterentwickeln. Im Fokus stehen vernetzte Systeme mit Condition- und Asset-Monitoring, die mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz im Gefahrstoffmanagement ermöglichen.

Sicherheitsschränke entwickeln sich zunehmend von klassischen Aufbewahrungslösungen zu intelligenten, vernetzten Systemen. Die Denios Live-Webinar-Veranstaltung „Next Level Sicherheit: Smarte Sicherheitsschränke mit Condition & Asset Monitoring“ greift diese Entwicklung auf und stellt aktuelle Technologien für das moderne Gefahrstoffmanagement vor.

Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die den Umgang mit Gefahrstoffen, Lithium-Ionen-Batterien und anderen sensiblen Materialien digital unterstützen. Dazu zählen unter anderem Condition Monitoring, Asset Tracking sowie automatisierte Inventurprozesse.

Durch den Einsatz von Technologien wie RFID, digitaler Zugriffskontrolle und vernetzten Überwachungssystemen sollen Arbeitsprozesse transparenter und sicherer gestaltet werden. Ziel ist es, den Materialbestand jederzeit nachvollziehbar zu machen und Risiken im Umgang mit Gefahrstoffen zu reduzieren.

Die vorgestellten Ansätze zielen zudem darauf ab, den administrativen Aufwand im Arbeitsalltag zu verringern und die Effizienz im Lager- und Sicherheitsmanagement zu steigern.

Das kostenlose Webinar richtet sich an Verantwortliche aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Instandhaltung, Lager und Gefahrstoffmanagement. Neben der Vorstellung aktueller Technologien werden konkrete Anwendungsbeispiele diskutiert.

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Das Webinar findet am Donnerstag, 11.06., von 10 bis 11 Uhr statt. Teilnehmer erhalten auf Wunsch im Anschluss die Unterlagen, auch wenn sie den Termin nicht wahrnehmen können. Bild: Denios

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