Whitepaper: EAM reduziert Ausfallzeiten

von Zwick am 13. April, 2022

Ultimo hat ein neues Whitepaper veröffentlicht, das Logistikunternehmen helfen soll, die Laufzeit zu optimieren und die Kosten zu senken.

Laut einer kürzlich durchgeführten Umfrage (EAM Trend Report 2021) hatten 42 Prozent der Anlagenmanager in der Logistikbranche im vergangenen Jahr mit ungeplanten Ausfallzeiten zu kämpfen. Besorgniserregend ist, dass nur 4 Prozent wussten, wie viele Kosten ihnen durch Ausfallzeiten entstehen.

Dies belegt die Risiken, die durch ineffiziente Instandhaltungsmethoden und fehlende Betriebsdaten für die Rentabilität entstehen. Das Whitepaper befasst sich mit diesen Herausforderungen und erklärt, wie der Einsatz der neuesten Technologien zum Enterprise Asset Management (EAM) Logistikmanagern eine bessere Kontrolle über die Kosten und Leistung fester und mobiler Anlagen ermöglichen kann.

Das Whitepaper untersucht dabei die typischen Ursachen für Ausfallzeiten in der Branche, z.B. in die Jahre gekommene Anlagen und eine schlechte Kommunikation zwischen den verschiedenen Teams. Anschließend wird erläutert, wie Betreiber Cloud-basierte EAM-Technologien dazu einsetzen können, die Ursachen zu beseitigen und so Risiken und Kosten gleichermaßen zu senken.

Außerdem wird erörtert, warum Betriebsdaten ein unschätzbares Hilfsmittel zur Verbesserung des Wissensaustauschs sind – ein entscheidender Schritt, um die Reaktion auf noch nie dagewesene Ereignisse zu verbessern, die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter abzumildern und die entstehende Qualifikationslücke in der Branche zu schließen.

Links:

www.ultimo.com/de/whitepapers/eam-software-der-schluessel-zur-effizienz-in-der-logistik/

„Die Logistikbranche ist äußerst anfällig für die Risiken, die durch Ausfallzeiten entstehen, da jeder Zwischenfall schnell über die gesamte Lieferkette hinweg eskalieren kann“, erläutert Chris van den Belt, Team Leader Project Management bei Ultimo. „Der Zugang zu zuverlässigen Anlagendaten ist entscheidend, um diese Risiken zu reduzieren und die Rentabilität zu wahren.“ Bild: Ultimo

