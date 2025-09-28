Zuverlässige Lecksuche in Kälteanlagen und Rechenzentren

Vom 13. bis 15. Oktober 2026 stellt Pfeiffer Vacuum+Fab Solutions auf der Chillventa in Nürnberg seine Lösungen für die industrielle Dichtheitsprüfung vor. Im Fokus an Stand 6-440 in Halle 6 stehen das automatisierte Prüfsystem Omnidetect und der Lecksucher ASM 306 S.

Undichte Komponenten können die Leistung von Kälte- und Kühlsystemen beeinträchtigen, den Energieverbrauch erhöhen und zum Austritt von Kältemitteln führen. In sensiblen Anwendungen wie Rechenzentren kann dies die Betriebssicherheit gefährden.

Mit dem Lecksuchsystem Omnidetect (siehe Bild) bietet Pfeiffer eine automatisierte Lösung zur Dichtheitsprüfung von Komponenten und Baugruppen. Das modulare System lässt sich an unterschiedliche Prüfaufgaben anpassen und erkennt Leckagen bereits während der Produktion. Dadurch sollen Nacharbeiten, Reklamationen und spätere Ausfälle reduziert werden.

Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht das System kurze Prüfzeiten, reproduzierbare Messergebnisse und eine hohe Nachweisempfindlichkeit, sodass auch kleinste Leckagen zuverlässig erkannt werden.

„Mit dem Omnidetect können Unternehmen sicherstellen, dass nur einwandfreie Komponenten die Produktion verlassen. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die hohe Verfügbarkeit und Effizienz moderner Kühlinfrastrukturen“, betont Jonas Klös, Market Manager Mobility bei Pfeiffer.

Mobile Lecksuche für Service und Wartung

Ergänzend stellt Pfeiffer den Prüfgas-Lecksucher ASM 306 S vor. Das mobile Gerät dient der schnellen Lokalisierung von Undichtigkeiten in Produktions-, Service- und Wartungsumgebungen.

Der Schnüffellecksucher arbeitet mit Helium oder Formiergas und ermöglicht die präzise Ortung selbst kleiner Leckagen. Kurze Ansprechzeiten und eine einfache Bedienung sollen dazu beitragen, Fehlerquellen schnell zu identifizieren und Stillstandzeiten zu reduzieren.

Links:

www.buschgroup.com

www.pfeiffervacuum.com

Neben den Produkten unterstützt Pfeiffer Unternehmen bereits in der Planungsphase neuer Prüfanwendungen. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien analysieren die Experten Bauteile, Dichtheitsanforderungen, Prüfzeiten und Produktionsbedingungen und entwickeln darauf aufbauend ein passendes Prüfkonzept. Bild: Pfeiffer

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