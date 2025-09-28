Effizient heizen im Hybridbetrieb

Neue Regelung kombiniert erneuerbare Wärme mit Infrarottechnik

Mit einer neuen Hybridregelung will Schwank die Effizienz von Hallenheizungen steigern und gleichzeitig den Einsatz erneuerbarer Energien voranbringen. Die Lösung kombiniert Wärmeerzeuger, optimiert deren Zusammenspiel und ermöglicht eine zentrale Steuerung auch komplexer Anlagen. Neben Energieeinsparungen stehen dabei auch Bedienkomfort und Flexibilität im Fokus – insbesondere für Bestandsgebäude mit schrittweiser Modernisierungsperspektive.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.

Links:

www.schwank.de

Hybridregelung koordiniert das Zusammenspiel von Wärmepumpe und Spitzenlastsystem. Die Steuerung ist per App, Webanwendung oder am Touch-Panel bedienbar. Bild: Schwank

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