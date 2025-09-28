Effizient heizen im Hybridbetrieb
Neue Regelung kombiniert erneuerbare Wärme mit Infrarottechnik
Mit einer neuen Hybridregelung will Schwank die Effizienz von Hallenheizungen steigern und gleichzeitig den Einsatz erneuerbarer Energien voranbringen. Die Lösung kombiniert Wärmeerzeuger, optimiert deren Zusammenspiel und ermöglicht eine zentrale Steuerung auch komplexer Anlagen. Neben Energieeinsparungen stehen dabei auch Bedienkomfort und Flexibilität im Fokus – insbesondere für Bestandsgebäude mit schrittweiser Modernisierungsperspektive.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.
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