Nimmt brennbaren Stäuben den Schrecken
Neue Patronenfilteranlage punktet, wenn Staub zur Prozessfrage wird
Mit dem ULT 2500.1 erweitert der Lufttechnik-Spezialist ULT sein Portfolio um eine Absaug- und Filteranlage für Anwendungen mit hohen Staubmengen. Das System ist auf industrielle Prozesse wie Laserbearbeitung, Schweißen oder Schleifen ausgelegt und verbindet hohe Luftleistung mit integrierten Sicherheitsfunktionen.
Neben der Abscheideleistung stehen vor allem eine einfache Integration in bestehende Anlagen sowie eine flexible Anpassbarkeit im Fokus.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 11 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.
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