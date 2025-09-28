Neuer Werkstoff für Powergrip-HTD-Riemen

Gates stellt Standard-Synchronriemen auf EPDM-Compound um

Gates stellt seine Powergrip-HTD-Synchronriemen mit 8- und 14-Millimeter Teilung schrittweise von Chloropren auf EPDM um.

Die Materialänderung soll unter anderem die Temperatur- und Alterungsbeständigkeit verbessern und ermöglicht die statische Leitfähigkeit für den Einsatz in europäischen ATEX-Bereichen. Abmessungen, Leistung, Teilenummern und Bestellprozess bleiben nach Angaben des Herstellers unverändert.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 12 in der der aktuellen Ausgabe der B&I.

Links:

www.gates.com/europe/

Bei einem Synchronriemen kann sich eine Änderung des Elastomerwerkstoffs positiv auf die Einsatzbedingungen auswirken. Gates stellt deshalb bei seiner Powergrip-HTD-Reihe die Materialzusammensetzung um. Bild: Gates

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