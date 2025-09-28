Antriebsanalyse lokal

Mit Drivetrain Analyzer Onsite erweitert Siemens sein Angebot zur Analyse industrieller Antriebssysteme um eine On-Premises-Lösung. Die Software wertet Antriebsdaten vollständig innerhalb der eigenen Infrastruktur aus und erfüllt damit hohe Anforderungen an Datensouveränität. Erste verfügbare Funktion ist ein Monitoring zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung des Antriebsstrangs.

Mit Drivetrain Analyzer Onsite ergänzt Siemens sein bestehendes Cloudangebot zur Antriebsanalyse. Die im vergangenen Jahr vorgestellte Drivetrain Analyzer Cloud ermöglicht übergreifende Analysen und Flottenauswertungen auf Cloudbasis. Die neue On-Premises-Variante richtet sich dagegen an Anwendungen mit besonderen Anforderungen an Datensouveränität, geringe Latenzzeiten oder abgeschottete Netzarchitekturen. Beide Lösungen folgen einem modularen Ansatz, unterscheiden sich jedoch im Betriebsmodell und im Integrationsumfeld. Wie die Cloudlösung ist auch DTA Onsite Teil von Siemens Xcelerator.

Für die Analyse erfasst die On-Premises-Lösung auf hochauflösende Sensordaten. Dazu zählen unter anderem Vibrationsdaten, analoge Messwerte sowie sogenannte Fingerprint-Informationen. Ein Teil der Daten wird über Precision Time Protocol (PTP) zeitlich synchronisiert. Die Sensordaten werden zunächst lokal vorverarbeitet und anschließend analysiert.

Die Benutzeroberfläche stellt Anlagenübersichten, KPI-Trenddarstellungen und detaillierte Diagnoseinformationen bereit. Der Zugriff erfolgt über einen Standard-Webbrowser. Die integrierte Industrial AI erkennt Abweichungen von typischen Betriebszuständen und kann Hinweise auf mechanische Veränderungen oder beginnenden Verschleiß liefern.

Die Software läuft auf industriellen PCs und nutzt eine containerisierte Architektur. Offene Schnittstellen ermöglichen die Integration in bestehende SCADA-Systeme, Edge-Plattformen, industrielle IPC-Umgebungen oder Instandhaltungssoftware. Sensordaten und Automatisierungsinformationen werden lokal zusammengeführt und über eine einheitliche Monitoring-Oberfläche visualisiert.

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Mit Drivetrain Analyzer Onsite (DTA Onsite) stellt Siemens eine Analytiklösung vor, die speziell für industrielle Umgebungen mit hohen Anforderungen an Datensouveränität entwickelt wurde. Alle Daten werden lokal verarbeitet und verbleiben vollständig innerhalb der eigenen Infrastruktur. Bild: Siemens

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