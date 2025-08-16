Schaltschrank-Festival 2025

Nach dem erfolgreichen Auftakt 2024 geht das Schaltschrank-Festival am 30. September 2025 in die Motorworld Köln in die zweite Runde. Fachleute aus allen Bereichen des Schaltschrankbaus erwartet dort ein Tag voller Praxis, Wissenstransfer und Innovationen – in Festivalatmosphäre und bei freiem Eintritt.

Über 500 Teilnehmende kamen im vergangenen Jahr zur Premiere, nun wird das Format fortgesetzt. Die „Initiative Schaltschrank-Gestalter“– getragen von Eplan, Phoenix Contact, Rittal, Siemens und Wago – bringt erneut Fachkräfte, Auszubildende und Entscheiderinnen und Entscheider zusammen. Von 8.30 bis 16.30 Uhr dreht sich in Köln alles um die Faszination Schaltschrankbau.

Das Programm bündelt die erfolgreichsten Inhalte aus der Webinarreihe, Online-Mediathek und FAQs der Initiative. Ergänzt wird es um neue Impulse, einen Kundenvortrag und zahlreiche Praxistipps. Matthias Schüler von Rittal betont: „Das wird ein Tag voller Impulse, der Know-how, Innovation und Erfahrungstransfer vereint: Experten treffen Experten.“

Die Vorträge und Demonstrationen greifen zentrale Entwicklungen der Branche auf. Digitalisierung und durchgängige Datenprozesse sollen Planung und Fertigung effizienter und sicherer machen. Smarte Technologien und Automatisierungslösungen stehen ebenso im Fokus wie praxisnahe Werkzeuge, die die Anlagenverfügbarkeit erhöhen.

Neben dem Bühnenprogramm laden Showtrucks der beteiligten Unternehmen zum Ausprobieren ein. An Mitmach-Stationen können Besucher ihr Wissen und Geschick testen und neue Technologien direkt in der Anwendung erleben. Austausch auf Augenhöhe, Verpflegung und ein Rahmenprogramm mit Festivalcharakter runden den Tag ab. Bild: Wago

