Asecos eröffnet neues Logistikzentrum

Mit einem neuen Logistikzentrum in Gründau-Lieblos bündelt die Asecos GmbH ihre Logistikprozesse und schafft zugleich Raum für den Ausbau der Produktion.

Das neue Logistikzentrum liegt in unmittelbarer Nähe zum Firmensitz in Gründau-Lieblos. Auf einem mehr als 11.000 Quadratmeter großen Grundstück entstand ein energieeffizientes Gebäude, das künftig sämtliche Logistikprozesse des Unternehmens bündelt. Von hier aus werden Kunden weltweit beliefert – mit der Option, das Zentrum bei Bedarf zu erweitern.

In der neuen Halle können bis zu 1.900 Sicherheitsschränke gleichzeitig gelagert werden. Moderne Verschiebeanlagen ermöglichen eine besonders effiziente Nutzung der Fläche. Für den Versand werden Lkw bereits am Haupttor registriert und automatisch zu den passenden Laderampen geleitet. Überdachte, bodengleiche Ladezonen erleichtern das Handling und erlauben die parallele Abfertigung von bis zu neun Fahrzeugen.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz setzt Asecos weiterhin auf eigene Fahrerteams, die mit den Produkten vertraut sind und eine sachgerechte Auslieferung sicherstellen. Ergänzend übernehmen externe Speditionen den internationalen Versand direkt vom neuen Standort aus. So entstehen durchgängige und verlässliche Lieferketten.

Die Verlagerung der Logistikprozesse schafft am nur 900 Meter entfernten Hauptsitz zusätzliche Flächen für die Produktion. Diese sollen künftig genutzt werden, um die Fertigungskapazitäten zu erhöhen und die steigende Nachfrage im In- und Ausland zu bedienen.

Links:

www.asecos.com

Das neue Logistikzentrum steht auch für den nachhaltigen Anspruch des Unternehmens. Der Neubau wurde in Holzbauweise errichtet und nutzt große Oberlichter zur natürlichen Beleuchtung. Eine moderne Gebäudetechnik sorgt für niedrigen Energieverbrauch, während eine Photovoltaikanlage auf dem begrünten Dach einen Großteil des Strombedarfs deckt. Zur ökologischen Gestaltung gehört auch eine angrenzende Blühwiese, die Insekten Lebensraum bietet und die Artenvielfalt fördert. Bild: Asecos

