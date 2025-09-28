Am 29. und 30. September 2026 lädt Asecos zur zweiten Sonderausgabe der digitalen Asecos Online EXPO „Lithium Special“. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der sichere Umgang mit Lithium-Akkus, deren Einsatz in Industrie und Logistik weiter zunimmt. Die Veranstaltung bündelt aktuelles Fachwissen zu Normen, Brandschutz, Lagerung und Ladesicherheit.

Die digitale Veranstaltungsreihe richtet sich an Fachkräfte, die mit Lithium-Ionen-Akkus arbeiten oder sich zu aktuellen Entwicklungen informieren wollen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr folgt nun die zweite Ausgabe mit erweitertem Themenfokus und praxisnaher Ausrichtung.

Im Zentrum stehen Risiken beim Umgang mit beschädigten oder unsachgemäß behandelten Lithium-Akkus sowie geeignete Schutz- und Lagerkonzepte. Ergänzt wird das Programm durch Einblicke in modernes Lademanagement und aktuelle technische Entwicklungen im Brandschutz.

Neben technischen Aspekten beleuchten die Vorträge auch regulatorische Anforderungen. Ein juristischer Beitrag ordnet aktuelle Vorgaben aus Batterieverordnung und Batteriedurchführungsgesetz ein. Ergänzend werden aus Sicht eines Versicherers Risikobewertungen und veränderte Schadensbilder der vergangenen Jahre dargestellt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Second-Life-Batterien und deren Potenzial für ressourcenschonende Nutzungskonzepte.

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Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet digital statt.

Die Online EXPO setzt auf ein digitales Format mit Live-Vorträgen und interaktiven Elementen. Teilnehmende können über einen Live-Chat direkt mit Referierenden und anderen Fachbesuchern in den Austausch treten. Den Auftakt bildet ein Beitrag zur Entwicklung der Lithium-Ionen-Batterie vom Nischenprodukt zum Massenmarkt. Bild: Asecos

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