Asecos auf der Logimat

Asecos präsentiert vom 24. bis 26. März 2026 auf der Logimat in Stuttgart sein Portfolio für die normgerechte Gefahrstofflagerung im Logistikumfeld. In Halle 1, Stand 1L09 steht insbesondere der Sicherheitsschrank ION-Line Ultra im Mittelpunkt. Darüber hinaus informiert das Unternehmen über Konzepte für den sicheren Umgang mit klassischen Gefahrstoffen wie brennbaren Flüssigkeiten und Druckgasen.

Mit dem ION-Line Ultra zeigt Asecos eine Lösung für das kombinierte Lagern und Laden von Lithium-Ionen-Akkus. Der Schrank erfüllt die Anforderungen der GS-Prüfung und wurde von der Zertifizierungsstelle ECB mit der Schutzklasse I/O90 gemäß VDMA 24994:2024-08 eingestuft.

Er bietet 90 Minuten Feuerwiderstand sowohl von außen nach innen als auch von innen nach außen. Die Prüfungen erfolgten nach DIN EN 14470-1 sowie in Anlehnung an DIN EN 1363-1. Zur Ausstattung gehören unter anderem Branddetektion mit Alarmweiterleitung, eine rauchdichte Konstruktion mit Druckentlastungsöffnung sowie Türen mit 3-Punkt-Verriegelung.

Integrierte Steckdosenleisten unterbrechen im Brandfall automatisch laufende Ladevorgänge. Isolierte Fachböden reduzieren das Risiko einer Brandausbreitung zwischen den Lagerebenen. Eine kontrollierte Abführung der Ladeabwärme unterstützt den sicheren Betrieb im Alltag.

Der ION-Line Ultra ist mit einem Transportsockel und schnelllösenden Steckverbindungen ausgestattet. Im Ereignisfall können Einsatzkräfte entscheiden, ob sie einen Brand am Aufstellort bekämpfen oder den Schrank ins Freie verbringen.

Im Sinne des Explosionsschutzes schließen die Türen nach jedem Öffnungsvorgang selbsttätig. Optional sorgt ein Präsenzsensor dafür, dass Türschließung und akustische Warnsignale aussetzen, solange sich Personen im Schwenkbereich befinden. Sobald dieser frei ist, aktiviert sich die automatische Schließfunktion wieder.

Links:

www.asecos.com

Der ION-Line Ultra bietet 90 Minuten Brandschutz in beide Richtungen. Bild: Asecos

