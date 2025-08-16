Asecos online expo 2025: Lithium im Fokus

Am 23. und 24. September lädt Asecos zu einer zusätzlichen Ausgabe ihrer „online expo“ ein. Die Sonderveranstaltung rund um die Themen Gefahrstofflagerung und -handling widmet sich dem Schwerpunkt „sichere Lagerung von Lithium-Akkus“.

In exklusiven Fachvorträgen und interaktiven Präsentationen greifen Branchenexperten zentrale Fragen auf: Wie lassen sich Lithium-Ionen-Batterien sicher lagern und laden? Welche gesetzlichen Anforderungen und Normen sind zu beachten? Und welche Schutzmaßnahmen und Sicherheitskonzepte gelten als wirklich zukunftssicher?

Ein zentrales Thema ist dabei immer wieder der Brandschutz. In Webinaren wie „Brandschutz bei der Lagerung von Lithium-Batterien – Möglichkeit der Nachweisführung“ und „Herausforderung Lithium-Brand – Taktiken und Erfahrungen aus der Freiwillen Feuerwehr“ werden unterschiedliche Aspekte praxisnah beleuchtet.

Ein weiteres Highlight: „Lithium-Ionen-Batterien aus Sicht eines Versicherers“. Hier erfahren Teilnehmer unter anderem, wie Versicherungsunternehmen potenzielle Risiken bewerten und welche gezielten Präventionsmaßnahmen helfen, um diese zu minimieren.

Alle Beiträge vermitteln Fachwissen aus erster Hand, das sich direkt im Arbeitsalltag umsetzen lässt. Gleichzeitig sorgt die Veranstaltung für mehr Orientierung im oft unübersichtlichen „Zertifizierungsdschungel“ rund um Lager- und Ladeschränke für Lithium-Akkus.

Über den integrierten Live-Chat besteht die Möglichkeit zum direkten Austausch – sowohl mit den Referenten als auch mit den anderen Teilnehmern. Die Veranstaltung ist kostenfrei und findet digital statt.

Links:

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Lithium-Ionen-Akkus gelten grundsätzlich als sicher, doch bei Beschädigung oder Überhitzung können sie ein Brandrisiko bergen. Deshalb sind im Umgang spezielle Schutzmaßnahmen angebracht – genau hier setzt das zweitägige Online-Event an. Bild: Asecos

