Asecos online expo 2026

Vom 3. bis 5. Februar lädt Asecos zur Online-Expo rund um die sichere Lagerung von Gefahrstoffen ein. Die kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Fachkräfte aus Wartung, Instandhaltung und Arbeitssicherheit und bietet praxisnahe Vorträge, interaktive Formate sowie aktuelle Informationen zu Normen und rechtlichen Entwicklungen.

Mit der Asecos online expo setzt der Hersteller von Sicherheitsschränken und Gefahrstofflösungen erneut auf ein digitales Informationsformat. An drei Tagen stehen Themen im Fokus, die für den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen im betrieblichen Alltag relevant sind. Die Teilnahme ist kostenfrei und direkt vom Arbeitsplatz aus möglich.

Das Programm umfasst praxisorientierte Fachvorträge mit direktem Anwendungsbezug. Behandelt werden unter anderem Aspekte des Brand- und Explosionsschutzes, die fachliche Abgrenzung von Gefahrgut und Gefahrstoff sowie aktuelle rechtliche Entwicklungen. Ergänzt werden die Vorträge durch interaktive Präsentationen, die Raum für Fragen und Diskussionen bieten.

Zum Auftakt der Veranstaltung ist ein Live-Quiz geplant, das erstmals aus der firmeneigenen „Asecos Welt“ übertragen wird. Ziel ist es, Fachwissen aufzulockern und den Einstieg in die Themenfelder interaktiv zu gestalten.

Während der gesamten Online-Expo steht den Teilnehmenden ein Live-Chat zur Verfügung. Dieser ermöglicht sowohl den direkten Austausch untereinander als auch die Kommunikation mit den Referentinnen und Referenten. Damit soll trotz digitalem Format ein persönlicher Dialog gewährleistet werden.

Bild: Asecos

