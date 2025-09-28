Autonome Prozesse sind die Zukunft

Mit neuen Tools die industrielle Instandhaltung von morgen gestalten

Die Membrain GmbH, Softwarehersteller für Business Apps (Standard-SAP-Module) und Industrie-4.0-Plattform-Anbieter, zeigt auf der maintenance München Lösungen für die industrielle Instandhaltung und wie die digitale Transformation gelingt.

Am Messestand bekommen Besucher hierzu nicht nur praxisnahe Einblicke in aktuelle Digitalisierungsstrategien, sondern es werden auch zukunftsweisende Technologien für die Instandhaltung präsentiert.

Natürlich stehen die Experten von Membrain auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 112 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

www.membrain-it.com

Am Stand zeigt ein Live-Showcase, wie Sensordaten in Kombination mit dem KI-Modul von Wago automatisiert ausgewertet und bei Anomalien über die Instandhaltungs-App gemeldet werden – ein Schritt von reaktiver hin zu vorausschauender Wartung. Bild: Membrain

