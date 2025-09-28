Membrain auf der Logimat

Membrain präsentiert auf der Logimat – der größten Fachmesse für Intralogistik und Prozessmanagement in Europa – seine Lösungen für den digitalen Shopfloor. Vom 24. bis 26. März 2026 erfahren Besucher der Messe Stuttgart in Halle 2, Stand 2A21, alles Wissenswerte rund um digitale Logistikprozesse, Mobility, digitale Checklisten und Automatisierung.

Die Nachfrage nach Digitalisierungslösungen im Shopfloor ist ungebrochen. Besonders im Fokus stehen dabei die Prozessoptimierung und Automatisierungsthemen.

Mobile Endgeräte wie Scanner, Tablets oder Smartphones werden dabei zu zentralen Werkzeugen einer durchgängigen, papierlosen Prozesssteuerung. Alle relevanten Buchungen der Intralogistik – vom Warenein- und -ausgang über Umlagerungen, Inventuren und Kommissionierung bis hin zur Produktionsversorgung – werden mobil vor-Ort (im Shopfloor) in Echtzeit verbucht und machen Logistikprozesse transaktionssicher.

Membrains Industrie 4.0 Plattform bringt diese Shopfloor-Daten direkt ins führende ERP-System (bzw. SAP). Das schafft Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und garantiert jederzeit höchste Datenqualität (bzw. Bestandsdaten).

Erhebliches Optimierungspotential bei der Verschlankung und Beschleunigung von Abläufen in der Logistik bietet zudem das Digitalisieren von (papierbasierten) Checklisten. Diese können digital nicht nur deutlich schneller bearbeitet werden, sondern auch unmittelbare Folgeprozesse auslösen und detailliert ausgewertet werden.

Im Ergebnis sorgt das für Transparenz, automatische Dokumentation und effizientere Prozesse. Von Wareneingangsprüfungen über Sicherheits- und Qualitätschecks bis hin zu Lager- und Transportkontrollen. Prüf- und Kontrollprozesse werden mobil durchgeführt und direkt ins führende ERP-Systeme dokumentiert.

Mit dem neuen Checklisten Tool lassen sich zudem vorhandene Checklisten schnell und einfach digitalisieren. Die Quelldateien können diverse Formate sein, wie (z.B. aus Word oder Excel). Diese werden einfach im Checklisten-Tool hochgeladen und mithilfe von KI automatisch in eine digitale Checkliste überführt. Unternehmen profitieren von beschleunigten Prozessen, höherer Prozesssicherheit und nachhaltig verbesserter Datenqualität.

Mit Membrain den digitalen Shopfloor auf der Logimat 2026 live erleben. Bild: Membrain

