Membrain auf der maintenance Dortmund

Ein ganzheitlicher Ansatz spielt eine wesentliche Rolle, um Mobility, Industrie-4.0 und KI nahtlos in Einklang zu bringen. Messebesucher erfahren im Februar wie.

Die Membrain GmbH, Anbieter von Business-Apps für SAP-Standardmodule sowie von Industrie-4.0-Plattformen, präsentiert auf der maintenance Dortmund Lösungen für die industrielle Instandhaltung und zeigt, wie digitale Transformation erfolgreich umgesetzt werden kann.

Die Grundlage effizienter und reibungsloser Instandhaltungsprozesse ist mobiles Arbeiten. Dabei spielen eine intuitive Benutzerführung, hohe Performance und maximale Skalierbarkeit eine entscheidende Rolle. So lassen sich beispielsweise Aufträge, Meldungen und Checklisten mit nur wenigen Klicks auf dem mobilen Endgerät anzeigen, erstellen oder bearbeiten. Über zertifizierte Schnittstellen, etwa zu SAP PM oder EAM, stehen dem Anwender sämtliche SAP-Standardfunktionen zur Verfügung. Dank der hohen Flexibilität der Lösung können zudem individuelle Prozessanforderungen in kürzester Zeit umgesetzt werden.

Instandhalter und Servicetechniker haben immer Zugriff auf alle relevanten Informationen in Echtzeit auf ihren mobilen Geräten. Dadurch werden Fehlerquellen minimiert, Abläufe beschleunigt und die Maschinenverfügbarkeit gesteigert.

Ganzheitlich digital

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei ein ganzheitlicher Digitalisierungsansatz in der Instandhaltung. Denn nur durch die bereichsübergreifende Nutzung von Prozessdaten lassen sich umfassende Optimierungspotenziale realisieren.

Die Industrie-4.0-Plattform Membrain-IoT fungiert hierbei als zentrale Datendrehscheibe. Sie schafft die Basis für die durchgängige Vernetzung von Maschinen, Steuerungen, ERP-Systemen und mobilen Prozessen. Auf diese Weise können sämtliche relevanten Informationen in Echtzeit erfasst, analysiert und nutzbar gemacht werden – von der Produktion über die Instandhaltung bis zur Qualitätssicherung. Condition Monitoring oder auch Predictive Maintenance werden somit ermöglicht.

Digitale Checklisten

Digitale Checklisten ermöglichen es, standardisierte Prozesse im Shopfloor schnell und benutzerfreundlich abzubilden. Ob wartungsbegleitende Prüfungen, Inspektionen und Wartungen, DGUV- oder TÜV-Prüfungen oder Qualitätskontrollen – durch die Digitalisierung dieser Abläufe werden Formulare digital umgesetzt, Prozesse automatisiert, Fehler reduziert, die Nachverfolgbarkeit verbessert und die Effizienz im Arbeitsalltag deutlich erhöht.

Mit einem neuen Feature können nun auch bestehende Checklisten aus Word-, Excel- oder ähnlichen Formaten unkompliziert und schnell digitalisiert werden. Diese werden einfach in das Checklisten-Tool hochgeladen, woraufhin eine KI automatisch die entsprechende digitale Checkliste erzeugt. Durch die vorhandene IoT-Integration lassen sich benötigte Messwerte, beispielsweise Temperaturen, direkt aus Maschinen übernehmen und so eine besonders schnelle Bearbeitung ermöglichen.

Showcase: Anomalien frühzeitig erkennen mit KI

Wie Anomalien frühzeitig erkannt werden können, zeigt der Live-Showcase. Mit Sensoren werden kontinuierlich Live-Daten erfasst. Das KI-Modul (Cloud Analytics) von Wago analysiert diese Maschinendaten und erkennt Anomalien. Per Warnmeldung wird der Instandhalter automatisch informiert und eine autonome Überwachung gewährleistet. Auf diese Weise wird der Wechsel von reaktiver zu vorausschauender Wartung ermöglicht.

www.membrain-it.com

Am Messestand 116 erhalten Besucher praxisorientierte Einblicke in aktuelle Digitalisierungsstrategien und zukunftsweisende Technologien für die Instandhaltung. Die maintenance Dortmund gilt als Leitmesse für industrielle Instandhaltung und findet vom 25. bis 26. Februar 2026 in Dortmund statt. Bild: Membrain

