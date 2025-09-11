Autonome Reinigung von 4.800 qm/h

Kärchers Kira B 200-Serie reduziert den manuellen Aufwand in Logistik und Industrie

Mit dem Kira B 200 bringt Kärcher einen Scheuersaugroboter auf den Markt, der große Bodenflächen vollautomatisch reinigt. Die Lösung richtet sich vor allem an Betriebe mit hoher Flächenleistung und steigendem Automatisierungsgrad.

Dank Dockingstation, intelligenter Navigation und durchdachter Infrastrukturanbindung arbeitet der Roboter vollständig autonom.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 21.

Links:

www.kaercher.com/de/

Auf freigeräumten Flächen erreicht die Kira BD 200 eine theoretische Flächenleistung von bis zu 4.800 Quadratmetern pro Stunde. Die Kira BD 200 wie auch die Kira BR 200 verfügen über große Frisch- und Schmutzwassertanks (200 bzw. 220 Liter) sowie eine Arbeitsbreite von bis zu 90 Zentimetern. Bild: Kärcher

Artikel per E-Mail versenden