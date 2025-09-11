Autonome Reinigung von 4.800 qm/h
Kärchers Kira B 200-Serie reduziert den manuellen Aufwand in Logistik und Industrie
Mit dem Kira B 200 bringt Kärcher einen Scheuersaugroboter auf den Markt, der große Bodenflächen vollautomatisch reinigt. Die Lösung richtet sich vor allem an Betriebe mit hoher Flächenleistung und steigendem Automatisierungsgrad.
Dank Dockingstation, intelligenter Navigation und durchdachter Infrastrukturanbindung arbeitet der Roboter vollständig autonom.
Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 21.
Links: