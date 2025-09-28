Beschaffung als kritischer Erfolgsfaktor
Conrad zeigt auf der maintenance (nicht nur) neue Messlösungen für die Instandhaltung
Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Conrad stehen unter anderem neue Prüf- und Messgeräte von Voltcraft, die speziell auf aktuelle Anforderungen wie vorausschauende Wartung, Gleichstromanwendungen und hohe Anlagenverfügbarkeit ausgelegt sind.
Ergänzt wird dies durch die Conrad Sourcing Platform, die ungeplante Bedarfe ebenso abdeckt wie strategische Beschaffungskonzepte. Vorgestellt werden zudem neue, hoch präzise Gleichstromzangen, die laut Hersteller eine zehnfach genauere Gleichstrommessungen als herkömmliche Stromzangen bieten.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 41 (M9) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.
