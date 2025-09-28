Beschaffung als kritischer Erfolgsfaktor

Conrad zeigt auf der maintenance (nicht nur) neue Messlösungen für die Instandhaltung

Im Mittelpunkt des Messeauftritts von Conrad stehen unter anderem neue Prüf- und Messgeräte von Voltcraft, die speziell auf aktuelle Anforderungen wie vorausschauende Wartung, Gleichstromanwendungen und hohe Anlagenverfügbarkeit ausgelegt sind.

Ergänzt wird dies durch die Conrad Sourcing Platform, die ungeplante Bedarfe ebenso abdeckt wie strategische Beschaffungskonzepte. Vorgestellt werden zudem neue, hoch präzise Gleichstromzangen, die laut Hersteller eine zehnfach genauere Gleichstrommessungen als herkömmliche Stromzangen bieten.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 41 (M9) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.

Links:

www.conrad.de

Instandhaltungsprofis können unter anderem den Installationstester IST 3000E am Conrad Stand auf der maintenance in Dortmund testen. Bild: Conrad

Artikel per E-Mail versenden