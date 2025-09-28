Conrad Voltcraft VC-915: Digitalmultimeter für Industrieeinsatz

Das Voltcraft VC-915 ist ein robustes Digitalmultimeter für den industriellen Dauereinsatz: IP65-Schutz, transflektives Display und integrierte Magnete machen es zum zuverlässigen Werkzeug in rauen Umgebungen. Erhältlich ist es über Conrad.

Das VC-915 von Voltcraft vermittelt bereits beim Auspacken den Eindruck eines Geräts, das für den täglichen Einsatz in Industrieumgebungen entwickelt wurde. Das Gehäuse in der Schutzklasse IP65 — staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel — wirkt solide. Die umlaufende Gummierung schützt vor Stößen und sorgt gleichzeitig für einen sicheren Griff.

Gewicht und Gehäuse: Substanz als Qualitätsmerkmal

Mit rund 660 Gramm inklusive der vier mitgelieferten AA-Batterien und einem Gehäuse von ca. 216 × 104 × 51 Millimetern liegt das VC-915 satt in der Hand. Im Test erzeugte dieses Gewicht eher Vertrauen als den Eindruck unnötiger Masse. Eine integrierte, kippfeste Halterung erlaubt zusätzlich den freistehenden Betrieb — praktisch, wenn beide Hände für die Messleitungen gebraucht werden.

Integrierte Magnete: Freihändig messen am Schaltschrank

Ein Detail, das im Datenblatt leicht überlesen wird: Das VC-915 besitzt integrierte Magnete. Damit lässt sich das Multimeter direkt an einer metallischen Schaltschranktür oder an einem Maschinengehäuse befestigen — ohne Ablegen auf dem Boden oder umständliches Aufhängen. Beide Hände bleiben frei, um die Messleitungen sicher zu führen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 20 der aktuellen B&I.

Links:

www.conrad.de

Mit dem VC-915 bringt Voltcraft ein Industrie-Multimeter auf den Markt, das eine robuste Ausführung, hohe Sicherheitskategorien und moderne Zusatzfunktionen wie Bluetooth-Datenlogging mit einer praxisnahen Bedienung kombiniert. Bild: B&I

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