Bewerbungsstart für Hermes Award

Die Deutsche Messe AG hat den Startschuss für den Hermes Award 2026 gegeben. Der international renommierte Innovationspreis wird am 19. April 2026 im Rahmen der Hannover Messe verliehen. Bewerbungen können bis zum 15. Februar eingereicht werden. Auch der Hermes Startup Award wird erneut vergeben.

Mit dem Hermes Award zeichnet die Deutsche Messe AG jedes Jahr herausragende technologische Innovationen aus. Der Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen der Industrie und wird während der offiziellen Eröffnung der Hannover Messe verliehen. Bewerben können sich alle Unternehmen und Institutionen, die als Aussteller an der Messe teilnehmen.

Eine unabhängige Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, wählt aus allen Einreichungen jeweils drei nominierte Produkte für den Hermes Award und den Hermes Startup Award aus. Anschließend werden daraus die Preisträger bestimmt.

Bewertet werden der technologische Innovationsgrad, der Nutzen für Industrie, Umwelt und Gesellschaft, die Wirtschaftlichkeit sowie der Reifegrad der Umsetzung.

Links:

www.hannovermesse.de/de/

Die nächste Hannover Messe findet vom 20. bis 24. April 2026 statt. Brasilien wird Partnerland der Messe sein. Die feierliche Preisverleihung des Hermes Awards – hier ein Bild von 2025 – erfolgt am 19. April 2026 im Rahmen der offiziellen Eröffnung. Bild: Deutsche Messe

Artikel per E-Mail versenden