Kompaktgerät fürs SHK-Handwerk

Mit dem neuen Abgasmessgerät Afriso Bluelyzer C1 stehen SHK-Fachbetrieben (SHK steht für Sanitär Heizung Klima) zahlreiche Möglichkeiten für Abgas-, Druck- und Temperaturmessungen zur Verfügung. Das handliche Gerät kombiniert Analyse- und Dokumentationsfunktionen in einem System und ist für den flexiblen Einsatz an Feuerstätten ausgelegt.

Der Bluelyzer C1 ist für zentrale Aufgaben im SHK-Handwerk konzipiert. Dazu zählen Abgasanalyse, Druckmessung sowie (Differenz-)Temperaturmessungen. Zusätzlich eignet sich das Gerät zur Überprüfung von Öl- und Gasfeuerstätten und zur Messung von CO-Konzentrationen. Für die Effizienzbewertung von Brennwertanlagen berechnet das Gerät den Eta-Wert unter Berücksichtigung brennstoffspezifischer Parameter und Taupunktbedingungen.

Messprogramme und Parameter lassen sich individuell anpassen. Das Gerät speichert bis zu 100 Messprotokolle, die anschließend als PDF-Dokumentation weiterverarbeitet werden können. Die Datenübertragung erfolgt wahlweise per QR-Code oder Bluetooth. In Verbindung mit der entsprechenden App können Messwerte ergänzt, Fotos hinzugefügt sowie Unterschriften integriert werden. Dadurch entsteht eine vollständige, digitalisierte Prüf- und Servicedokumentation.

Das Bluelyzer C1 Pro-Set erweitert den Funktionsumfang für anspruchsvollere Anwendungen. Es ermöglicht Messungen bis 20.000 ppm CO und eignet sich damit auch für Biomasseanlagen wie Pellet- oder Scheitholzheizungen. Zusätzlich verfügt die Pro-Version über einen integrierten Druckanschluss für Gasfließdruck- und Dichtheitsprüfungen. Die Ausstattung ist in einem robusten Hartschalenkoffer für den Baustelleneinsatz untergebracht.

Das Gehäuse ist ergonomisch gestaltet und mit integrierten Magneten ausgestattet, sodass freihändiges Arbeiten möglich ist. Ein Lithium-Ionen-Akku sorgt für eine Betriebsdauer von rund 20 Stunden und lässt sich komfortabel per USB-C laden.

Links:

www.afriso.de

Mit Abmessungen von 78 × 178 × 45 mm und einem Gewicht von 370 Gramm zählt der Bluelyzer C1 zu den besonders kompakten Abgasmessgeräten mit TFT-Farbdisplay. Die robuste Bauweise ist auf den täglichen Einsatz im Service- und Wartungsbereich ausgelegt. Bild: Afriso

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