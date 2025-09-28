Afriso VA 100: Flügelradanemometer für Lüftungsprüfung

Afriso bringt mit dem VA 100 ein Flügelradanemometer auf den Markt, das Luftgeschwindigkeitsmessungen nach DIN EN 12599 ermöglicht und sich per Bluetooth mit der App Eurosoft live verbinden lässt — für digitale Messdokumentation direkt vor Ort.

Das kompakte Messgerät wiegt 82 Gramm und deckt einen Messbereich von 0,1 bis 25 m/s ab. Auf Basis der gemessenen Luftgeschwindigkeit lässt sich der Volumenstrom in Lüftungsanlagen berechnen. Das VA 100 eignet sich für die Abnahme sowie die Wartung und Instandsetzung raumlufttechnischer Anlagen.

Prüfung nach DIN EN 12599

Die Norm DIN EN 12599 schreibt unter anderem vor, dass Außenluft-, Zu- und Abluftvolumenströme überprüft und abgeglichen werden müssen. Das VA 100 unterstützt dabei, Leckagen im Kanalsystem zu erkennen und den hydraulischen Abgleich einzelner Lüftungsstränge zu kontrollieren. Damit deckt das Gerät zentrale Anforderungen bei der Abnahme und Instandsetzung raumlufttechnischer Anlagen ab.

Bluetooth-Anbindung und digitale Dokumentation

Das VA 100 verfügt über ein beleuchtetes Display und lässt sich kabellos per Bluetooth mit der kostenlosen App Eurosoft live koppeln. In der App können Messwerte zusammen mit Fotos, Angaben zur Messstelle, Notizen und Unterschriften erfasst werden. Abschließend erstellt die App eine vollständige PDF-Dokumentation der Messergebnisse.

Links:

www.afriso.de

Das Flügelradanemometer VA 100 misst Luftgeschwindigkeiten und unterstützt die normgerechte Prüfung von Lüftungsanlagen. Bild: Afriso

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