Bodenständig: Stellfüße und Rollen

Ob Maschine, Prüfanlage oder Abfüllstation – jede Anlage steht auf einem Stellfuß oder bewegt sich auf Rollen. Diese unscheinbaren Elemente haben entscheidenden Einfluss auf Belastbarkeit, Langlebigkeit und Prozesssicherheit. Ganter zeigt, wie vielfältig und funktional diese Normelemente sein können.

Maschinen und Anlagen sind ohne stabile Stand- oder Transporteinheiten nicht denkbar. Stellfüße übernehmen dabei mehr als nur die Lastaufnahme. Sie gleichen Unebenheiten aus, sind fixierbar, korrosionsfest oder besonders reinigungsfreundlich. Ihre Leistungsfähigkeit entscheidet oft über einen störungsfreien Betrieb.

Das Ganter-Portfolio reicht von Edelstahl-Stellfüßen über Modelle mit Neigungsausgleich bis hin zu Schwerlastlösungen aus Fußplatte und Spindel. Wird ein Stellfuß falsch gewählt oder durch aggressive Stoffe geschädigt, kann das schwerwiegende Folgen haben: Prozess-Stillstand, Reparaturaufwand und unzufriedene Kunden. Mit differenzierten Normelementen lassen sich solche Risiken gezielt vermeiden.

Für verfahrbare oder ortsunabhängige Anlagen hat Ganter die Produktgruppe „Transportieren mit Rädern und Rollen“ entwickelt. Das Sortiment reicht von einfachen Apparaterollen über robuste Transportrollen für den industriellen Einsatz bis zu Schwerlastrollen, die hohe dynamische Lasten aufnehmen und schnelle Bewegungen ermöglichen. Unterschiedliche Größen, Lagerungen, Laufbeläge und Lenkfähigkeiten bilden ein umfassendes System, das durch die Broschüre „Räder und Rollen“ übersichtlich dargestellt wird.

Neben klassischen Stellfüßen und Rollen entwickelt Ganter auch kombinierte Lösungen. Ein Beispiel ist die GN 22882, die Polyamid-Rolle und Stellfuß in einem Bauteil vereint. Damit lassen sich Verfahrbarkeit und hohe Standfestigkeit gleichermaßen realisieren.

Bild: Otto Ganter

