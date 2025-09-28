Rastbolzen mit Hebelbedienung

Mit dem GN 823 erweitert Ganter sein Programm an Rastbolzen um eine Variante mit Hebelbedienung. Der Mechanismus ermöglicht eine einfache Betätigung mit einem Finger – auch mit Arbeitshandschuhen oder in schwer einsehbaren Einbausituationen. Der Rastbolzen ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und für vielfältige Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt.

Der Hebel ermöglicht eine kräftesparende Bedienung mit einem Finger. Dadurch lässt sich der Rastbolzen auch mit Arbeitshandschuhen oder in schlecht zugänglichen Einbausituationen einfach betätigen. Gleichzeitig signalisiert die Hebelform unmittelbar die Funktionsrichtung der Betätigung.

Die Konstruktion kann zudem bei Anwendungen hilfreich sein, in denen Bedienelemente nicht direkt sichtbar sind oder nur eingeschränkt erreicht werden können.

Zwei Varianten

Der GN 823 ist in zwei Bauformen erhältlich. Eine Variante wird direkt eingeschraubt und verfügt über ein Regel- oder Feingewinde von M10 bis M16. Alternativ dazu steht eine Ausführung mit Anschraubflansch und zwei seitlichen Befestigungsbohrungen zur Verfügung.

Bei der Einschraubvariante ist der Hebel um 360 Grad drehbar. Die Flanschversion kann optional mit einer Verdrehsicherung ausgeführt werden, sodass der Hebel parallel oder rechtwinklig zur Montagerichtung positioniert bleibt.

Rastmechanismus mit Selbsthaltung

Zum Ausrasten wird der Hebel der Ausführung B etwa 60 Grad nach unten gedrückt. Bei der Ausführung C kann der Hebel sowohl durch Drücken als auch durch Aufstellen betätigt werden. Wird der Hebel über den Totpunkt hinaus bewegt, bleibt er in dieser Stellung selbsthaltend und verhindert ein erneutes Einrasten des Bolzens.

Korrosionsbeständige Materialien

Die Bauteile des Rastbolzens – Führung, Raststift und Druckfeder – bestehen aus korrosionsbeständigem Edelstahl. Der Hebel wird aus glasfaserverstärktem Polyphthalamid (PPA) gefertigt und ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen ausgelegt.

Die Rastbolzen sind mit Stiftdurchmessern von 4 bis 10 mm erhältlich und eignen sich damit sowohl für kompakte Einbausituationen als auch für robustere Anwendungen im Maschinenbau.

Links:

www.ganternorm.com

Rastbolzen zählen zu den klassischen Normelementen im Maschinenbau und werden in zahlreichen Anwendungen zur Positionierung oder Arretierung von Bauteilen eingesetzt. Mit dem GN 823 ergänzt Ganter sein Sortiment um eine Variante mit Hebelmechanismus. Bild: Ganter

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