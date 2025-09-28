Normelemente-Katalog erweitert

Mit der Version 19.0 seines Normelemente-Katalogs legt Ganter ein deutlich erweitertes Nachschlagewerk für Konstruktion und Maschinenbau vor. Mehr als 80.000 Bauteile, neue Produktgruppen und eine überarbeitete Systematik sollen die Auswahl und Integration von Komponenten im Arbeitsalltag erleichtern.

Der aktuelle Normelemente-Katalog von Ganter umfasst 2.464 Seiten und bündelt erstmals über 80.000 Standardkomponenten. Damit dient er nicht nur als Bestellverzeichnis, sondern als umfassendes Arbeitsmittel für Konstruktion, Entwicklung und Produktion.

Die Inhalte sind funktional gegliedert und als detaillierte Normblätter aufbereitet. Neben Varianten und technischen Daten enthalten sie auch Anwendungshinweise, die eine schnelle Auswahl im Projektalltag unterstützen.

Neben klassischen Bedienelementen sowie Spann- und Maschinenelementen wurde das Sortiment gezielt ausgebaut. Neuere Schwerpunkte liegen unter anderem auf Lösungen im Hygienic Design, Rädern und Rollen sowie Präzisions-Doppelrohr-Lineareinheiten.

Damit adressiert der Hersteller Anforderungen aus unterschiedlichen Branchen, etwa aus der Lebensmittel-, Pharma- oder Chemieindustrie, in denen spezifische Material- und Konstruktionsanforderungen eine zentrale Rolle spielen.

Im Zuge der Aktualisierung wurde auch das Edelstahlportfolio neu strukturiert. Klar definierte Güteklassen sollen die Werkstoffauswahl transparenter machen und die Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen erleichtern.

Links:

www.ganternorm.com

Trotz digitaler Konstruktionsprozesse bleibt der gedruckte Katalog ein wichtiges Arbeitsmittel. Er ermöglicht eine schnelle, geräteunabhängige Orientierung und unterstützt die intuitive Produktauswahl. Bild: Ganter

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