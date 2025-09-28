Conrad: 80 Prozent des Umsatzes im Bereich B2B

Das oberpfälzische Familienunternehmen Conrad hat in den vergangenen Jahren seine Transformation vom klassischen Technikhändler zur B2B-Beschaffungsplattform vorangetrieben. Mittlerweile stammen rund 80 Prozent des Umsatzes aus dem Geschäftskundenbereich. Mit der Berufung von Dr. Daniel Saga und Guy Dann in die Geschäftsführung setzt das Unternehmen den eingeschlagenen Kurs nun fort.

Mit aktuell rund 10 Millionen Produktangeboten und maßgeschneiderten Beschaffungslösungen adressiert Conrad bereits heute ein breites Spektrum industrieller und technischer Anwender. Die erweiterte Führungsstruktur soll die Internationalisierung der Sourcing Platform weiter beschleunigen.

Dabei unterscheidet Conrad zwischen Digitally Managed Customers (DMC) und Personally Managed Customers (PMC). Während DMC-Kunden überwiegend über den Onlineshop einkaufen, nutzen PMC-Kunden Systemanbindungen, E-Procurement-Lösungen und persönliche Betreuung. Die neuen CSOs übernehmen jeweils eines dieser zentralen Segmente.

Dr. Daniel Saga verantwortet DMC

Dr. Daniel Saga bringt knapp 25 Jahre Erfahrung mit, darunter mehr als zehn Jahre bei Amazon in leitenden Positionen. Sein Hintergrund umfasst internationale Prozessoptimierung, den Aufbau neuer Geschäftsbereiche und Datenanalyse.

Zu seiner neuen Aufgabe sagt er: „Die Digitalisierung der Beschaffungsprozesse bietet enorme Chancen für unsere DMC-Kunden. Ich freue mich darauf, mit meiner Expertise im Bereich Plattformökonomie dazu beizutragen, Conrad als Europas erste Adresse für digitale B2B-Beschaffung von technischem Bedarf zu etablieren.“

Guy Dann übernimmt PMC

Guy Dann verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung in technischen Vertriebsteams. Stationen bei RS Group, Rutronik und zuletzt TestEquity LLC prägten sein Profil im globalen Vertrieb und in Transformationsprojekten.

Er blickt ambitioniert auf seine neue Rolle: „Ich freue mich riesig auf diese spannende Aufgabe und werde mich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, das Geschäft international auszubauen, indem wir unsere über 100-jährige Erfahrung in Distribution und Innovation nutzen.“

Links:

www.conrad.de

CEO Ralf Bühler betont die Bedeutung der Neuzugänge: „Ich freue mich riesig, Dr. Daniel Saga und Guy Dann in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Wir werden von ihrer gebündelten Expertise extrem profitieren, um uns auf dem Weg zu Europas führender Beschaffungsplattform für technischen Bedarf noch kundenorientierter aufzustellen.“ Auf dem Foto: Dr. Sebastian Dehnen, Ralf Bühler, Dr. Daniel Saga und Guy Dann (v.l.n.r.). Bild: Conrad

