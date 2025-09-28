Das erwartet Sie auf der maintenance Dortmund

Am 25. und 26. Februar 2026 öffnen die Maintenance Dortmund und die parallel stattfindende Fachmesse Pumps & Valves ihre Tore. Mit rund 330 Ausstellern erreichen beide Fachmessen einen neuen Höchststand, die Hallen sind vollständig ausgebucht. Auch die Besucherregistrierung bewegt sich auf Rekordniveau.

Die Maintenance 2026 deckt ein breites Spektrum an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen ab. Vertreten sind sowohl internationale Marktführer als auch spezialisierte Anbieter und Start-ups.

Zu den Ausstellern zählen unter anderem Boston Dynamics, Conrad Electronic, Efaflex, Knipex, Kärcher, Liqui Moly und Pirtek. Ergänzt wird das Angebot durch Service- und Softwareunternehmen wie Atos, Schaeffler, SKF, Ultimo, Wisag Industrie Service und Xervon.

Auf der Pumps & Valves präsentiert sich das Who’s who der Pumpen- und Armaturentechnik. Hersteller wie Atlas Copco, KSB, Netzsch, Ruhrpumpen oder Vogelsang sind ebenso vertreten wie Anbieter aus der Armaturen- und Dichtungstechnik, darunter ARCA-Regler, müller co-ax, Sodeco und Zwick Armaturen. Für Fachbesucher aus Instandhaltung und Prozesstechnik ergibt sich daraus eine inhaltlich eng verzahnte Messekombination.

Zeitgleich finden in Dortmund auch die Logistics & Automation sowie die Empack Special statt. Rund 100 weitere Aussteller zeigen dort Lösungen für Verpackungs- und Intralogistik. Damit wird das Messeangebot thematisch erweitert und um angrenzende Bereiche der industriellen Wertschöpfung ergänzt.

Ein zentrales Element der Messe ist das umfangreiche Rahmenprogramm. Über 80 Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden auf vier Bühnen greifen aktuelle Themen wie Retrofit, künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit, Asset Management, Robotik oder neue Pumpentechnologien auf. Im Science-Center des Fraunhofer IML treffen Forschung und Praxis aufeinander, ergänzt durch geführte Rundgänge zu ausgewählten Exponaten.

Zu den etablierten Programmpunkten zählt die offene Vorlesung von Prof. Dr. Lennart Brumby von der DHBW Mannheim, der gemeinsam mit WISAG über „Erfolgsfaktoren und Gestaltung erfolgreicher Servicepartnerschaften“ spricht. Auch Experten des internationalen Branchenverbands AFMSI sowie Vertreter des VAIS bringen sich mit Diskussionsbeiträgen zur Zukunft des Industrieservices ein.

Tipp: Wer sich gezielt auf den Messebesuch vorbereiten oder vorab einen Überblick über besonders interessante Themen und Aussteller verschaffen möchte, findet in der B&I Messezeitung zahlreiche weiterführende Informationen rund um die Maintenance in Dortmund.

www.maintenance-dortmund.de

Als Leitmesse und Innovationsplattform der Instandhaltung bringt die Maintenance Dortmund die gesamte Branche zusammen. Bild: B&I

