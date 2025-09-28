Kontrolle der Entlüftung in Sicherheitsschränke nachrüsten

Asecos bietet sein Sicherheits-Assistenz-System (SAS) erstmals auch als Nachrüstlösung für bestehende Sicherheits- und Gefahrstoffschränke an. Das System überwacht die technische Entlüftung kontinuierlich und warnt bei Abweichungen vom erforderlichen Abluftvolumenstrom.

Sicherheitsschränke für Gefahrstoffe müssen aus Gründen des Explosions- und Arbeitsschutzes in der Regel technisch entlüftet werden. Das weiterentwickelte Sicherheits-Assistenz-System (SAS) von Asecos überwacht den Differenzdruck im Abluftsystem kontinuierlich und erkennt kritische Betriebszustände frühzeitig.

Sinkt der Abluftvolumenstrom unter den erforderlichen Mindestwert, löst das System einen optischen Alarm aus. Über einen potenzialfreien Kontakt kann das SAS zudem in eine zentrale Gebäude- oder Anlagenüberwachung eingebunden werden, sodass Störungen unmittelbar erkannt werden.

Der Alarm-Differenzdruckwert wird direkt an der Überwachungselektronik eingestellt und auf dem integrierten Display angezeigt. Im laufenden Betrieb wechseln sich die Anzeigen von Ist-Differenzdruck und eingestelltem Alarmwert ab. Bei veränderten Betriebsbedingungen kann der Grenzwert jederzeit angepasst werden.

Das Sicherheits-Assistenz-System ist in zwei Ausführungen erhältlich. Bei neuen Sicherheitsschränken kann es bereits ab Werk integriert werden. In dieser Variante überwacht das System zusätzlich die Türschließung und gibt einen optischen Alarm aus, wenn Türen über längere Zeit nicht vollständig geschlossen sind.

Für bereits installierte Schränke steht das SAS als Nachrüstkit zur Verfügung. Diese Ausführung konzentriert sich auf die Überwachung der technischen Entlüftung. Bei beiden Varianten lässt sich der Alarm-Differenzdruckwert direkt am Gerät einstellen.

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Das System eignet sich für Sicherheits- und Gasflaschenschränke nach DIN EN 14470-1/-2 sowie für Säure- und Laugenschränke. Bild: Asecos

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