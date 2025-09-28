Die Conrad Bibel ist zurück

Nach acht Jahren Pause veröffentlicht Conrad einen neuen, 960 Seiten starken B2B-Katalog und belebt damit das bekannte Format neu. Doch wer Nostalgie vermutet, der irrt. Der neue Katalog ist kein Rückschritt, sondern ein Navigationstool für alle, die nicht 24/7 digital unterwegs sind.

Nicht jede Entscheidung beginnt online. Manchmal braucht es einen alternativen Einstiegspunkt. Einen, der jederzeit griffbereit auf dem Schreibtisch oder der Werkbank liegt. Für genau diese Arbeits-Settings hat Conrad seine Katalog-Tradition wieder aufleben lassen, verfolgt mit diesem Schritt jedoch einen innovativen Ansatz.

„Die Kombination aus digitaler Plattform, strukturierten Produktdaten, künstlicher Intelligenz und automatisierter Prozesse ermöglicht etwas völlig Neues: Einen Katalog, der nicht isoliert erstellt, sondern direkt aus dem digitalen System heraus generiert wird“, erklärt Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic.

Ob Automation, Bauelemente, Werkzeug, Mess- oder Gebäudetechnik: Bei mehr als 10 Millionen Produktangeboten auf einer Plattform ist nicht die Verfügbarkeit das Problem. Die Herausforderung besteht darin, sich zu orientieren. Was zählt, sind Struktur, Relevanz und Vorauswahl: „Genau deshalb ist unser Katalog zurück. Nicht als nostalgisches Projekt, sondern als Snapshot der Conrad Sourcing Platform, der Orientierung bietet, als Filter dient und als Einstieg zu Echtzeitinformationen fungiert“, so Ralf Bühler weiter.

Anders als frühere Generationen veraltet der neue Conrad Katalog nicht am Drucktag: QR-Codes auf jeder Seite führen zu Artikeldetailseiten mit Live-Preisen, aktueller Verfügbarkeit und verwandten Produkten auf conrad.de. Die 7.200 im Katalog vorgestellten Artikel sind bewusst gewählt, stehen stellvertretend für das Gesamtsortiment der Plattform und eröffnen gleichzeitig schnellen und einfachen Zugang zur kompletten Produktauswahl.

Links:

Interessierte können den neuen Conrad B2B-Katalog hier bestellen.

Auf 960 Seiten werden nicht nur einfach Produkte vorgestellt, sondern der Katalog informiert außerdem umfassend über Systemanbindungen, E-Procurement-Lösungen und das gesamte Service-Portfolio. Bild: Conrad

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