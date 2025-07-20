Die neue B&I ist da …

… mit Themen, die die Instandhaltung bewegen

Instandhaltung gilt vielerorts noch als Pflichtprogramm – dabei ist sie längst ein zentraler Hebel für Betriebssicherheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. Doch wie lässt sich Wartung zukunftsfähig gestalten, gerade in großen Unternehmen mit vielen Anlagen und Standorten? In der aktuellen Ausgabe der B&I zeigen wir anhand eines Praxisbeispiels, wie das gelingen kann.

Am Bayer-Standort in Wuppertal sah sich das technische Team mit genau dieser Herausforderung konfrontiert: veraltete Tools, verstreute Daten, fehlende Transparenz. Gesucht wurde eine Lösung, die die Instandhaltung nicht nur digitalisiert, sondern auch im Alltag spürbar erleichtert – von der Planung über die Ausführung bis zur lückenlosen Dokumentation. In der neuen B&I lesen Sie, wie Bayer diesen Wandel umgesetzt hat, welche konkreten Vorteile sich ergeben haben und welche Lehren andere Unternehmen daraus ziehen können.

Industrieservice im Wandel

Auch die deutsche Industrieservicebranche steht unter Druck – steigende Kosten, geopolitische Unsicherheiten und eine schwächelnde Industrieproduktion stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Dennoch konnte der Markt 2024 zulegen.

Der VAIS hat gemeinsam mit der Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft (JPN) eine umfassende Branchenanalyse vorgelegt, die wir auf Seite 4 vorstellen. Besonders positiv entwickelten sich Dienstleister mit Fokus auf die Fertigungsindustrie. Außerdem zeigt der Report, dass Themen wie Digitalisierung, Defossilisierung und neue Serviceansätze zunehmend zu echten Wachstumsfeldern werden.

Klimaschutz trifft Technik

Wie CO2 aus industriellen Prozessen abgeschieden und weiterverwertet werden kann, zeigt ein ambitioniertes Projekt im Industriepark Höchst. Dort testet Infraserv Höchst aktuell eine Carbon-Capture-Pilotanlage für Abgase aus der Klärschlammverbrennung.

Die Technologie stammt von GEA, das Vorhaben wird im Rahmen eines EU-Projekts gefördert. Auf Seite 6 erfahren Sie, wie die Anlage funktioniert, welche Daten derzeit gesammelt werden – und warum das Projekt als Baustein für zukünftige industrielle Kreislaufmodelle gilt.

Auch mittelständische Unternehmen setzen zunehmend auf digitale Lösungen. Ein Beispiel: Die Brück GmbH hat ihre gesamte Instandhaltung auf eine neue Basis gestellt – mit der Einführung der EAM-Software IFS Ultimo. Über 1.650 Maschinen und Geräte wurden digital erfasst, Wartungsprozesse neu strukturiert, Abläufe deutlich effizienter gestaltet. Was das konkret bedeutet, welche Erfahrungen das Unternehmen gemacht hat und welche Schritte als Nächstes geplant sind, lesen Sie auf Seite 8.

Wie kann die IT helfen, die Energiewende in der Industrie voranzutreiben? Darüber sprechen die Greengate-Vorstände Frank Lagemann und Martin Friedrich im ausführlichen Interview. Sie zeigen auf, wie Unternehmen mit digitalen Tools den Energieverbrauch senken, CO2-Bilanzen verbessern und gleichzeitig neue Geschäftsmodelle erschließen können. Ein lesenswerter Beitrag über eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit.

Ob Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder neue Technologien – die neue B&I liefert fundierte Hintergrundberichte, praxisnahe Beispiele und strategische Einblicke rund um Instandhaltung, Wartung und Industrieservice. Fordern Sie jetzt ein kostenloses Probeexemplar an oder lesen Sie die komplette Ausgabe direkt online auf unserer Webseite.

