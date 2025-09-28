… ist eine förderfähige Lösung für das smarte Laden. Sie ist speziell für komplexe Ladeprojekte in Mehrparteienhäusern konzipiert. Dank der Integration in Energie-Management-Systeme lässt sie sich flexibel in bestehende und neue Energiekonzepte einbinden.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt derzeit auf der neuen Förderung für Ladeinfrastruktur in und an bestehende Mehrparteienhäusern. Gefördert wird die Anschaffung und Errichtung von nicht-öffentlich zugänglicher Ladepunkte mit technischer Ausrüstung, Netzanschluss, erforderliche Installationen sowie notwendige Baumaßnahmen.

Die Spelsberg Wallbox Smart Pro ist dabei gezielt auf diese Anforderungen ausgelegt und erfüllt die Voraussetzungen für förderfähige Anwendungen im Bereich vernetzter Ladeinfrastruktur. Förderanträge sind seit dem 15. April 2026 möglich. Dabei sind Wohnungseigentümergemeinschaften, Privateigentümer von Mehrparteienhäusern, Eigentümer von Stellplätzen, kleine und mittlere Unternehmen oder auch Unternehmen mit großen Wohnbeständen antragsberechtigt.

Die Spelsberg Wallbox Smart Pro lässt sich dank ihrer Schnittstellen zu gängigen Energiemanagement-Systemen flexibel in bestehende und neue Energiekonzepte integrieren. Ein weiteres Highlight ist das neu entwickelte Spelsberg Wallbox Management Tool, das Installateuren digital die gleichzeitige Inbetriebnahme mehrerer Wallboxen sowie die zentrale Steuerung aller Wallboxen im Netzwerk ermöglicht. Zusätzlich erleichtert Spelsberg die Projektplanung durch attraktive Bundle-Angebote, die auf unterschiedliche Anwendungsbereiche zugeschnitten sind.

Links:

www.spelsberg.de

Mit der konsequenten Weiterentwicklung seines Wallbox-Portfolios, einem klaren Fokus auf förderfähige Lösungen und dem digitalen Management-Tool setzt Spelsberg wichtige Impulse für den Ausbau der Elektromobilität. Bild: Spelsberg

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